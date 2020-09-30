Украинский фонд стартапов отобрал 10 команд, претендующих на $50 тыс., включая складной электроскутер WheelKinetic и бионический протез Esper Bionics

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В ближайшие выходные Украинский фонд стартапов проведет тринадцатый отбор команд, которые получили высокие оценки от экспертов. На очередной Pitch Day попали 10 стартапов на стадии seed, претендующих на грантовое финансирование в $50 тыс. каждый.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

Erudito — мобильное приложение , которое превращает обучение в младшей школе в игру. WheelKinetic — революционный компактный скутер для города, который всегда можно взять с собой и воспользоваться им именно тогда когда он нужен. MAFIN — инструмент контроля и масштабирования для малого и среднего бизнеса, в который включены все необходимые функции по управлению бизнесом . Esper Bionics — бионический протез руки нового поколения и облачная платформа как сервис, который обучает протезы привычкам пользователя , улучшая управление. Apiway — платформа — маркетплейс , где можно выбрать софт, а потом бесплатно и просто настроить множество интеграций без привлечения программиста . Outloud.ai — п латформа, позволяющая компаниям в сфере гостеприимства автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами, используя искусственный интеллект . Reelly.io — digital — платформа , которая помогает найти эффективного и ответственного риэлтора , под свои цели в любой точке мира. IGnation — в еб-приложение для органического развития и монетизации профайлов в социальных сетях. xOffice — т ехнологическая платформа для прямой аренды офисной недвижимости , управляющая процессом аренды и покупки от заявки до сделки. MeteoControl — InsurTech- компания , которая помогает аграриям и другому бизнесу страховать погодные условия с помощью спутниковых метеоданных .

Отметим, что победителями 11-го Pitch Day стали стартапы LookSize — сервис для определения размера одежды и обуви без примерки в интернет-магазинах; HackenProof — SaaS-платформа для организации багбаунти-программ и координации уязвимостей и Артериальная осциллография — технология и аппаратные решения для повышения информативности процедуры измерения артериального давления.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, созданный с целью развития технологических стартапов в Украине. Прием заявок на конкурсной основе USF стартовал в декабре 2019 года. Компании оцениваются независимыми инвестиционными экспертами. Заявленный обьем финансирования USF составляет 440 млн. грн.

Источник: УФС