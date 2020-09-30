Украинский фонд стартапов отобрал 10 команд, претендующих на $50 тыс., включая складной электроскутер WheelKinetic и бионический протез Esper Bionics
В ближайшие выходные Украинский фонд стартапов проведет тринадцатый отбор команд, которые получили высокие оценки от экспертов. На очередной Pitch Day попали 10 стартапов на стадии seed, претендующих на грантовое финансирование в $50 тыс. каждый.
Полный список претендентов выглядит следующим образом:
- Erudito — мобильное приложение, которое превращает обучение в младшей школе в игру.
- WheelKinetic — революционный компактный скутер для города, который всегда можно взять с собой и воспользоваться им именно тогда когда он нужен.
- MAFIN — инструмент контроля и масштабирования для малого и среднего бизнеса, в который включены все необходимые функции по управлению бизнесом.
- Esper Bionics — бионический протез руки нового поколения и облачная платформа как сервис, который обучает протезы привычкам пользователя, улучшая управление.
- Apiway — платформа—маркетплейс, где можно выбрать софт, а потом бесплатно и просто настроить множество интеграций без привлечения программиста.
- Outloud.ai — платформа, позволяющая компаниям в сфере гостеприимства автоматизировать голосовые коммуникации с клиентами, используя искусственный интеллект.
- Reelly.io — digital—платформа, которая помогает найти эффективного и ответственного риэлтора, под свои цели в любой точке мира.
- IGnation — веб-приложение для органического развития и монетизации профайлов в социальных сетях.
- xOffice — технологическая платформа для прямой аренды офисной недвижимости, управляющая процессом аренды и покупки от заявки до сделки.
- MeteoControl — InsurTech- компания, которая помогает аграриям и другому бизнесу страховать погодные условия с помощью спутниковых метеоданных.
Отметим, что победителями 11-го Pitch Day стали стартапы LookSize — сервис для определения размера одежды и обуви без примерки в интернет-магазинах; HackenProof — SaaS-платформа для организации багбаунти-программ и координации уязвимостей и Артериальная осциллография — технология и аппаратные решения для повышения информативности процедуры измерения артериального давления.
Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, созданный с целью развития технологических стартапов в Украине. Прием заявок на конкурсной основе USF стартовал в декабре 2019 года. Компании оцениваются независимыми инвестиционными экспертами. Заявленный обьем финансирования USF составляет 440 млн. грн.
Источник: УФС