«Первый шаг развития Украины как «государства инноваций»»: Украинский фонд стартапов начал принимать заявки на получение грантов, на финансирование предусмотрено 440 млн грн

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство страны выделило 440 млн грн на финансирование перспективных украинских стартапов. Данное заявление глава правительства сделал во время брифинга о начале приема Украинским фондом стартапов заявок на получение грантов.

Он отметил, что общий объем программы финансирования украинских стартапов составляет 440 млн грн. Предварительно государство выделило на эти цели 390 млн грн, однако затем сумма была увеличена еще на 50 млн.

«В рамках работы Украинского фонда стартапов с сегодняшнего дня начат прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed. Уже к концу этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий — по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год», — пояснил глава правительства.

Он добавил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение и сервисы, производство, электронную коммерцию, интернет вещей и т.д.

«Правительство не будет прямо вмешиваться в работу бизнеса. Наша победа будет заключаться в том, что путем поддержки стартапов и поощрения украинцев к предпринимательству мы усилим развитие украинской экономики и создадим дополнительные рабочие места. Эти аспекты выступают главными факторами общего благосостояния наших людей», — отметил Алексей Гончарук.

Премьер-министр Украины также добавил, что первый Pitch-event, то есть короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией по результатам которой будут определены стартапы, которые получат безвозвратную финансовую помощь, должен состояться уже до конца этого года.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь талантливым украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний. Фонд предоставляет финансирование в форме грантов, а не за счет участия в капитале. Процесс отбора стартапов для предоставления грантов происходит на конкурсной основе, в рамках которой компании оцениваются и выбираются советом независимых инвестиционных экспертов.

Источник: КабМин Украины, УФС