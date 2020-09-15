Украинский фонд стартапов объявил победителей 11-го Pitch Day: LookSize, HackenProof, «Артериальная осциллография»

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Украинский фонд стартапов провел одинадцатый по счету Pitch Day, в рамках которого оценивались 11 украинских стартапов. В итоге было отобрано три победителя, каждый из которых получит грант в размере $50 тыс. (seed-этап).

Победителями стали:

LookSize (16.86 баллов) — сервис для определения размера одежды и обуви без примерки в интернет-магазинах.

HackenProof (16.57 баллов) — SaaS-платформа для организации багбаунти-программ и координации уязвимостей.

Артериальная осциллография (16.14 баллов) — технология и аппаратные решения для повышения информативности процедуры измерения артериального давления, экспертная система для дифференциальной диагностики рисков сердечных, легочных, психических, COVID-19 заболеваний.

Всего в отборе принимало участие 11 проектов среди которых: сервис для увеличения урожайности теплиц Agrolabs, медицинские стартапы Dialik и Provizio, маркетплейс юридических услуг Консультант и др.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, созданный с целью развития технологических стартапов в Украине. Прием заявок на конкурсной основе USF стартовал в декабре 2019 года. Компании оцениваются независимыми инвестиционными экспертами. Заявленный обьем финансирования USF составляет 440 млн. грн.

Источник: УФС