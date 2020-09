Украинский стартап Eat Me At начинает продажи растительного мяса собственной разработки. Упаковка фарша 350 г стоит 160 грн

В прошлом году в Украину зашел известный американский производитель растительного мяса в мире Beyond Meat. Теперь же стало известно о появлении украинского стартапа под названием Eat Me At, намеревающегося составить конкуренцию Beyond Meat на растущем рынке еды на растительной основе. Внимание на местного производителя растительного мяса обратил Mind.ua.

Основа растительного мяса Eat Me At — текстурированный соевый белок, богатый растительными белками. Основатель стартапа Андрей Черуха заверил, что по вкусу альтернативное мясо Eat Me At ничего не уступает обычному мясу животного происхождения. В то же время продукт Eat Me At полезнее. В чем конкретно превосходство, не уточняется. Но эта тема в принципе достаточно спорная — исследования показывают (вот, например, крупное 18-летнее исследование EPIC-Oxford), что польза от растительной диеты неоднозначна.

«За два года, начиная с 2018-го, я познакомился с десятками технологов из разных стран, мы сделали сотни тестов, рецептур фарша, отточили собственные технологии изготовления, прежде чем получить продукт, который нам полностью понравился». Андрей Черуха, основатель Eat Me At

На сайте Eat Me At перечислены некоторые основные особенности продукта. За вкус отвечают дрожжевые экстракты, которые изготавливаются из неактивных дрожжей (они в своем составе очень богатые белками и витаминами группы В). Для привкуса мяса и решения проблемы дефицита железа в продукт добавляют минералы Коджи, которые добываются естественным путем из мицелия Коджи (разновидность грибов, который часто используется в азиатской кухне для брожения и ферментации продуктов). Для скрепления фарша в стабильную массу используется метилцеллюлозы, что по свойствам похожа на желатин. Необходимую жирность обеспечивает кокосовое и подсолнечное масло, а цвет мяса придает сок свеклы и натуральный краситель из карамели.

Цена упаковки фарша Eat Me At (350 г) на сайте — 160 грн. Но сюда еще нужно добавить 50 грн за доставку Новой поштой. При заказе девяти упаковок можно получить максимальную скидку в 10% от суммы заказа. Пока неясно, будет ли альтернативное мясо Eat Me At продаваться в украинских магазинах и супермаркетах, как продукт Beyond Meat.

Источник: Mind.ua и Eat Me At