Украинский стартап Let’s Enhance запустил онлайн-сервис letsenhance.io, улучшающий качество фотографий с помощью искусственного интеллекта

Украинский стартап Let’s Enhance запустил онлайн-сервис letsenhance.io на основе искусственного интеллекта, который позволяет «приближать» отдельные участки и улучшать фотографии в целом без потери качества. Об аналогичном проекте группы немецких ученых мы писали месяц назад.

По словам разработчиков, они использовали технологию машинного обучения super-resolution. Нейронная сеть, обученная на большой базе реальных фотографий, учится восстанавливать детали и сохранять четкие линии и контуры, опираясь на свое знание типичных объектов и текстур, встречающихся в реальном мире.

В итоге создателям Let’s Enhance удалось разработать несколько глубоких сверточных сетей. Первая сеть «Boring» убирает JPEG-артефакты, она не добавляет ничего нового в фотографию, а лишь восстанавливает четкость линий и структур. Этот вариант хорошо подходит для простых иллюстраций, логотипов, комиксов.

Далее сервис увеличивает разрешение фотографии в четыре раза с использованием двух разных нейросетей. В частности, сеть «Magic» обучена при помощи “галлюцинирующей” технологии состязающихся генеративных сетей. Эта сеть дорисовывает детали, изначально отсутствующие на изображении, делая его более реалистичным.

«Каждый человек, снимающий на цифровую камеру, сталкивался с проблемой появления заметных пикселей при приближении снимка или использовании цифрового зума. Частично эту проблему решает бикубическая интерполяция, позволяющая избавиться от заметных пикселей, но при этом делающее фото размытым и мыльным. Мы же используем нейронные сети и машинное обучение» — отметил один из разработчиков проекта Александр Савсуненко.

По мнению разработчиков, сервис Let’s Enhance должен найти свое применение у дизайнеров, фотографов и вебразработчиков, также не исключено его применение для улучшения качества спутниковых снимков и данных с камер наблюдения. Опробовать возможности сервиса можно на сайте letsenhance.io, для получения доступа к результатам потребуется пройти регистрацию.

Источник: Let’s Enhance