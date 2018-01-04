Українська Вікіпедія оголосила підсумки 2017 року: Вже 757 тис. статей, 16 місце за кількістю статей, 19 місце – за відвідуваністю

Українська Вікіпедія оголосила підсумки грудня і всього 2017 року. На 31 грудня загальне число статей в українському розділі перевищило 757 тис. – це 16-й показник у світі. У минулому році започатковано 86 963 нових статей проти 60 455 у 2016 (+44%). Щодоби в середньому створювалося 238 статей.

За останній місяць було створено 6 699 статтей – це 6-е місце серед усіх мовних розділів Вікіпедії, і 5-е місце серед Вікіпедій, що мають більше загальне число статей. Середня результативність місяця — 216 статей за добу.

За 2017 в українській Вікіпедії було переглянуто 564,9 млн сторінок проти 530,9 в 2016 році (+6,4%). При цьому число переглянутих за місяць сторінок становить 58,0 млн (+8,6% до грудня минулого року). Серед лідерів перегляду – Святий Миколай, Кіборги (фільм), Bitcoin та інші сторінки.

За підсумками грудня наша Вікіпедія – на 19 місці у світі. За останній рік вона піднялася на 2 щаблі — обігнавши тайську і турецьку Вікіпедію. Якщо продовжиться зростання відвідуваності у нас, далі спадатиме відвідуваність у чехів і фінів (які поки попереду), турецький уряд не відновить доступ до турецької Вікіпедії і якщо наш розділ не пережене гінді (що в переспективі неминуче з огляду на число носіїв цієї мови), то він має шанс вийти за відвідуваністю на 17 місце вже у грудні 2018 року.

Число редагувань на початок року склало 19 448 тис., на кінець року – 21 715 тис. За рік здійснено 2 267 тис. редагувань проти 2 106 тис. у 2016 (+7,6%). Для порівняння, зростання числа редагувань у 2016 проти 2015 становило +6,4%. Число редагувань на початок місяця: 21 536 тис., за місяць: 179 тис., що на 1.1 % менше, ніж у цьому місяці рік тому.

Хоч якусь дію за останній місяць здійснили 2778 зареєстрованих користувачів – це на 2,6% менше ніж у грудні 2016 року. При цьму 730 користувачів за місяць здійснили 10 і більше редагувань (-3,3 % до минулого року), в тому числі 201 користувач — 100 і більше редагувань (-2 до минулого року), у тому числі 33 користувачі — 1000 і більше редагувань (+2 до минулого року).

Джерело: ВікіВісник