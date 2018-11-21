Українці посіли перше місце у Всесвітній Олімпіаді з Робототехніки (WRO 2018) в Таїланді

Українці зайняли перше місце у Всесвітній Олімпіаді з Робототехніки (WRO 2018), яка відбулася в Таїланді. Цього року у World Robot Olympiad взяли участь 63 країни та 486 команди у різних категоріях, Україну представляли 7 команд.

Всесвітня Олімпіада з Робототехніки (World Robot Olympiad) — це ключова подія в області програмування та конструювання роботів серед молоді. Основна задача змаганнь — за мінімальну кількість часу отримати максимальну кількість балів, та вирішити технічне завдання за допомогою сконструйованого робота.

Перемога Українців стала найкращим результатом за останні 10 років. Перше місце у Студентській категорії (вік учасників 17-25 років) зайняли Олексій Ткаченко, Микола Серветник, Сергій Шелех, команда «Banana Milkshake». Восьме місце зайняли Єгор Лінов та Тимофій Сагатий, команда «Yellow Cat».

Представляти Україну на всесвітньому етапі відправились команди, які посіли перші місця у національному відборі на STEM-фестивалі ROBOTICA в Києві. У цьому відборі прийняли участь 456 команд та 10000 відвідувачів, для яких новітні винаходи в області програмування та робототехніки є важливим для визначення майбутнього України.

«Ми раді, що українці отримали можливість стати лідерами світового ком’юніті з робототехніки і підключитися до вирішення глобальних проблем за допомогою робототехніки», — розповіла Оксана Стоєцька, керівник Всеукраїнського робототехнічного STEM-фестивалю Robotica і організатор поїздки української команди на WRO у Тайланд.

Відзначимо, що в програмах з робототехніки беруть участь понад 2679 дітей у 282 школах України. Загалом всі ці діти, протягом 312 годин на рік займаються тим, що створюють рішення, які змінюють світ.

Джерело: ROBOTICA