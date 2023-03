Украина вскоре получит первые 4 истребителя МиГ-29 от Польши, еще 13 предоставит Словакия

О передаче Украине МиГ-29 вчера объявил польский президент Анджей Дуда. Речь идёт о четырех истребителях в самом скором времени, неназванное количество других готовят к передаче позднее. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сегодня объявил о решении передать еще 13 МиГ-29.

Польша собирается заменить советские истребители корейскими FA-50 и американскими F-35. По утверждению польских военных, передача самолетов не отразится на обороноспособности их страны. Спикер правительства Петр Мюллер считает, что защита Польши только возрастет – истребители будут задействованы в перехвате воздушных целей в Украине.

Премьер-министр Словакии сегодня объявил о передаче Украине 13 истребителей. Это все словацкие МиГ-29, включая 3 планера без двигателей, нуждающихся в предварительном техобслуживании. Также для усиления противовоздушной обороны будут переданы самоходные советские ЗРК «Куб».

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia

