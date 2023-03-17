Украина вскоре получит первые 4 истребителя МиГ-29 от Польши, еще 13 предоставит Словакия

О передаче Украине МиГ-29 вчера объявил польский президент Анджей Дуда. Речь идёт о четырех истребителях в самом скором времени, неназванное количество других готовят к передаче позднее. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сегодня объявил о решении передать еще 13 МиГ-29.

«Речь идет о МиГ-29, которые до сих пор являются действующими самолётами в ПВО нашей страны. Действительно, такое решение было принято на уровне органов государственной власти. Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально отправляем эти МиГи в Украину. У нас еще есть десяток этих МиГов, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с техническими возможностями. В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживаются и готовятся», – Анджей Дуда.

Польша собирается заменить советские истребители корейскими FA-50 и американскими F-35. По утверждению польских военных, передача самолетов не отразится на обороноспособности их страны. Спикер правительства Петр Мюллер считает, что защита Польши только возрастет – истребители будут задействованы в перехвате воздушных целей в Украине.

Премьер-министр Словакии сегодня объявил о передаче Украине 13 истребителей. Это все словацкие МиГ-29, включая 3 планера без двигателей, нуждающихся в предварительном техобслуживании. Также для усиления противовоздушной обороны будут переданы самоходные советские ЗРК «Куб».

Словацкие МиГ-29 были законсервированы в 2022 году после расторжения договора об их обслуживании с россией. Они находятся в различной степени технической готовности.

Истребители МиГ-29 могут быть практически сразу использованы для защиты Украины от российских ракетных атак, являясь эффективным средством ПВО. Также они смогут поучаствовать в весеннем наступлении. Самолеты, находившиеся на вооружении Польши и Словакии приспособлены для использования боеприпасов NATO – ракет «воздух-воздух» и «воздух-земля», в том числе и со значительной дальностью поражения. Интрига в том, какие боеприпасы для них предоставят Украине союзники. Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заверял, что Британия станет первой страной, которая передаст Украине дальнобойные боеприпасы.

Западные истребители, такие как F-16 навряд ли в ближайшее время будут участвовать в наступлении или обороне Украины. Решений об их передаче еще нет, также по сведениям прессы, обучение украинских пилотов в Британии еще не вышло за рамки базового курса и далеко от завершения.

Источники: RzeczPospolita, Pravda