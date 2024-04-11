Украинский школьник создал Youtube-аудиопереводчик на украинский и крымскотатарский

17-летний украинский разработчик Тарас Иванов из города Селидово Донецкой области создал сервис «Свободный Видеопереводчик» — он бесплатно переводит и озвучивает видеоролики с YouTube на украинский и крымскотатарский языки.

Работает он работает через Telegram-бота, сообщает Межа.

Цель переводчика — «дать возможность всем желающим бесплатно, быстро и без лишних действий смотреть видео на языках, которые они не понимают».

Самой первой версией переводчика разработчик поделился на своем канале 22 июня 2023 года. По его словам, тогда это была просто консольная программа на его ПК, которая не была доступна для других людей.

Однако пользователям она понравилась, и первая общедоступная версия появилась уже 2 августа 2023 года.

Принцип работы

Принцип работы «Свободного Видеопереводчика» подробно описанна сайте.

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Чтобы воспользоваться сервисом, надо:

перейти к Telegram-боту;

прислать в нем ссылку на YouTube;

за несколько минут получить готовый перевод.

Для работы с ботом не нужно регистрироваться, указывать адрес электронной почты или номер телефона.

Сейчас перевод на украинский и крымскотатарский доступен почти с любого языка. Это благодаря использованию не одного, а сразу трех переводчиков и дополнительно большой языковой модели.

В дальнейшем разработчик планирует создать похожих ботов в других мессенджерах и социальных сетях для удобства и большей доступности.

По его словам, как только он также сделал автоматическое конспектирование видео — чтобы получить основной смысл ролика его не обязательно смотреть.

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Сейчас «Свободный Видеопереводчик» поддерживается исключительно донатами и в основном за счет собственных средств разработчика, который сейчас заканчивает 11 класс и продолжает улучшать проект.