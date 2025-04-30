Украинский шутер La Quimera выйдет в раннем доступе — с частью контента

Шутер La Quimera от украинской студии Reburn не появился в Steam 25 апреля, но получит ранний доступ.

Ранее критики разнесли La Quimera и разработчики решили отложить релиз. Как пишет студия, из-за технических проблем решено изменить модель релиза. Именно поэтому игра выйдет в раннем доступе, и точную дату назовут после решения этих самых технических сложностей.

В обращении к игрокам Reburn объяснила, что этот шаг — вынужденное решение. Команда описывает ранний доступ как «глубокую и содержательную первую часть», которую можно будет пройти как соло, так и в кооперативе. Эта глава, по словам разработчиков, станет фундаментом для будущих обновлений.

«С самого начала La Quimera задумывалась как большое, полное путешествие. Как независимые разработчики игр мы должны были сделать определенные шаги. Когда наши первоначальные планы не совпали, как предполагалось, мы адаптировались, подготовив меньший автономный релиз с последующим продолжением», — пишет Reburn.

Хотя игру не выпустили, некоторые медиа уже успели поделиться впечатлениями. Например, Insider Gaming считает визуальные эффекты устаревшими, перестрелки скучными и сюжет неинтересным. С другой стороны, Wccftech назвал игру недоработанными концепциями, которые не сливаются в единое целое. А XboxEra писал, что текущую версию можно пройти всего за 2 часа.

Reburn не назвала новую дату выхода, но подчеркнула, что выпуск состоится как только команда справится с проблемами. La Quimera когда-то точно выйдет на ПК.

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Источник: Reburn / Steam