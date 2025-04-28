Шутер La Quimera от создателей Metro отложили в день релиза — первые отзывы катастрофические

Reburn, бывшие разработчики 4A Games Ukraine, перенесла релиз своего дебютного шутера La Quimera буквально в день запуска. Все просто — критики разнесли игру.

Студия объявила о переносе в своем Discord-сервере. Вместе с тем, новая дата релиза пока не определена. Официальных заявлений в соцсетях или через пресс-релиз Reburn не делала.

La Quimera создавали люди, которые ранее работали над серией Metro. Игру презентовали как амбициозный научно-фантастический шутер с футуристическими элементами, интенсивной стрельбой и кооперативным режимом. К работе над сюжетом привлекли голливудских сценаристов, а визуальный стиль обещали яркий и современный.

Но на практике все оказалось иначе: первые отзывы были крайне негативными. После снятия эмбарго на рецензии критика быстро распространилась в сети. По данным источника, PR-агентство, которое работало с пресс-релизами La Quimera, даже не успело вовремя отреагировать и остановить рецензии, что может свидетельствовать о спонтанном решении Reburn отложить релиз в последний момент

«Визуальные эффекты (огня и т. д.) не соответствуют стандартам, перестрелки однообразны и не впечатляющи, озвучка и анимация устарели, и ничто не заинтересовало меня с точки зрения сюжета. Мне просто не хотелось погружаться в La Quimera, которая в итоге оказалась относительно коротким шутером с неинтересной механикой, которая не оставит на меня как на игрока длительного впечатления», — написал Insider Gaming.

La Quimera должна была стать новым крупным проектом для Reburn после смены бренда, но пока что старт оказался неудачным. Оценить игру на полную пока что не получится, зато есть 19-минутный геймплей.

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Источник: Insider Gaming