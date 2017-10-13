«Укроборонпром» показал систему залпового огня ZRN-01 Stokrotka, предназначенную для уничтожения дронов

Концерн «Укроборонпром» продемонстрировал на выставке «Оружие и Безопасность» систему залпового огня ZRN-01 Stokrotka, которая была создана в результате сотрудничества с польской компанией WB Group.

Система залпового огня ZRN-01 Stokrotka предназначена для обнаружения и поражения наземных целей, от пехоты до защищенных укрытий, а также для уничтожения воздушных целей, в первую очередь — беспилотных летательных аппаратов. Для этого система залпового огня оборудована современной системой обнаружения целей, которая включает украинский радар, оптические приборы и цифровую систему управления огнем польского производства.

Система обнаружения целей позволяет обнаруживать даже малые беспилотные аппараты, в том числе из композитных «прозрачных» материалов, на расстоянии 10 км. А за уничтожение целей отвечают украинские неуправляемые ракеты РС-80ПО от компании «Артем», входящей в состав ГК «Укроборонпром».

После выявления воздушной цели система управления огнем рассчитывает траекторию ее движения и направляет ракеты в точку «встречи». Благодаря высокой сверхзвуковой скорости РС-80 обеспечивается минимальное время подлета к цели, а использование специальных электронных программных взрывателей и боевой части, гарантирует ее уничтожения. Тактико-технические характеристики ракеты позволяют уничтожать цели на высоте до 4 км, что значительно превышает максимальную эффективную высоту полета малых беспилотников. Кроме того, возможности системы позволяют уничтожать налет «стаи» дронов, благодаря высокой скорострельности системы.

Дополнительно отмечается, что система ZRN-01 Stokrotka обеспечивает определенные преимущества по сравнению с существующими сейчас традиционными средствами ПВО, в первую очередь — экономию. При уничтожении беспилотника пушечным огнем тратятся не только боеприпасы, со скоростью от 1000 до 4000 или даже 5000 в минуту, но и ресурс ствола, который может составлять около 6-10 тысяч выстрелов. Стоимость боеприпасов, ствола и других механизмов оружия, не говоря уже об управляемых зенитных ракетах, может в сотни раз превысить стоимость малого современного дрона. В свою очередь, неуправляемые ракеты отличаются небольшой стоимостью при, как минимум, аналогичной эффективности против целей такого типа, при условии использования специальной боевой части.

Кроме того, ZRN-01 Stokrotka может применяться для уничтожения наземных целей на расстоянии до 7 км. Учитывая различные виды боевых частей ракеты РС-80, возможно эффективное уничтожение любых целей, от открытых позиций пехоты и легкобронированной техники, до укрытий и защищенных объектов.

ZRN-01 Stokrotka сейчас смонтирована на шасси большой проходимости STAR 265M2 в 6×6, которое обеспечивает мобильность системы. При этом система залпового огня ZRN-01 Stokrotka может быть установлена ​​на любую платформу, от других колесных или гусеничных шасси до кораблей.

Источник: «Укроборонпром»