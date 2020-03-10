«Укрпошта» теперь выдает посылки по водительскому удостоверению в приложении «Дія»

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Вслед за «Укрзалізницей» к нашумевшей государственной инициативе «Дія» (напомним, это мобильное приложение, в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы) подключилась «Укрпошта». Начиная с сегодняшнего дня государственный почтовый оператор начнет выдавать посылки по электронному водительскому удостоверению в «Дії». Анонсируя запуск этой услуги, министр цифровой трансформации Михаил Федоров первым делом сделал оговорку, что пока что работает в тестовом режиме.

Сейчас выдача посылок через «Дію» ограничена внутренними отправлениями с наложенным платежом на сумму до 15 тыс. гривен (Укрпошта Экспресс, Укрпошта Стандарт, Укрпошта SmartBox). Чтобы получить другие виды почтовых отправлений, нужно иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность. То есть, паспорт или физическое водительское удостоверение.

В то же время Федоров назвал это «важным началом» и поблагодарил главу «Укрпошти» Игоря Смелянского за содействие в развитии проекта.

Одновременно министр опубликовал свежую порцию статистики. К настоящему моменту (после выхода 6 февраля) приложение установили уже более 1,7 миллиона украинцев (1 756 160), запросов на получение цифровой копии водительского удостоверения получено 1 428 812 (из них успешно выданных — 757 815), а запросов на получение цифрового техпаспорта — 1 428 792 (выдано — 624 105).

Источник: Михаил Федоров и Укрпошта