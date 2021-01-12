Укрзалізниця запустила чат-бот у Viber та Telegram з функцією продажу квитків





«Укрзалізниця» повідомила про запуск першого власного чат-бота у Viber та Telegram — за його допомогою можна отримати широкий набір послуг, включаючи пряму купівлю та повернення квитків.

Бот розмовляє трьома мовами — українською, англійською та російською — і окрім довідкової інформації надає можливість зворотного зв‘язку.

Оплата за квитки може бути здійснена безпосередньо у боті без перенаправлення — для розрахунку можна використовувати платіжну картку в електронному гаманці, а також платіжні сервіси Google Pay, Apple Pay та Viber Chatbot Payments.

Окрім купівлі та повернення квитків у застосунку можна замовляти харчування під час поїздки, переглядати розклад руху, отримувати сповіщення про номер колії, прибуття поїзда та його запізнення

У першому релізі для замовлення доступні квитки на швидкісні поїзди Інтерсіті+ та їхній розклад.

Проєкт реалізовано спільно з технологічним партнером Visa та «Укрзалізниці» — компанією Middleware Inc. (США) — на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine. Остання вперше у світі інтегрувала технологію оплати у чат-боті в месенджері за допомогою токенів Visa.