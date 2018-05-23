«Укрзалізниця» внедрит бесконтактную оплату проезда на вокзалах и в поездах. Развертывания сервиса начнется с линии Киев–аэропорт «Борисполь»

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

В «Укрзалізниці» рассказали про камеры видеонаблюдения в поездах давно назревшее улучшение – грядущий запуск системы бесконтактной оплаты. Причем соответствующие терминалы с поддержкой технологии бесконтактной оплаты установят не только на вокзалах, но и в поездах. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, цитируя заявление и.о. председателя правления предприятия Евгения Кравцова.

Изначально возможность оплатить проезд платежной картой или устройством с NFC-кошельком появится на строящейся сейчас скоростной линии Киев–аэропорт «Борисполь», который планируют открыть уже в декабре этого года. Буквально вчера Кравцов заявил, что строительство ветки обойдется на 217 млн дешевле (583,3 млн грн), а билет на экспресс в аэропорт Борисполь будет стоить 80 грн.

В дальнейшем терминалами планируют оснастить другие поезда – пригородные и дальнего следования. Правда, никаких подробностей и сроков пока не называют.

Известно, что банком-эквайером выступит «Ощадбанк». Также упоминается, что будет использоваться та же технология, что в киевском метрополитене. То есть, понятно, что технологическим партнером выступит Mastercard с его Contactless (прежнее название — MasterCard PayPass).

Напомним, что на этой неделе оплату банковскими картами подключили НСК «Олимпийскому», который в эту субботу примет финал Лиги Чемпионов сезона 2017/2018.

Как отмечает ЦТС, в 2012 году «Укрзалізниця» уже обещала установить на вокзалах терминалы для самостоятельной покупки билетов, но их там по-прежнему нет.

Источник: «Укрзалізниця»