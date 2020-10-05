УКУ, КНУ, Львовская политехника и др.: Рейтинг лучших ВУЗов Украины для изучения IT





Профильный украинский ресурс DOU.UA представил обновленный рейтинг ВУЗов Украины, которые лучше всего подходят для изучения IT-технологий. В этом году ресурс изменил методологию определения победителей, в частности, отказался от опросов, оказав предпочтение вычислению рейтинга.

В частности, был рассчитан рейтинг каждого ВУЗа, который имеет IT и схожие специальности, на основе данных из ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования). Авторы рейтинга сосредоточились на уровне подготовки абитуриентов и популярности специальностей и вычислили рейтинг, используя средний конкурсный балл на специальность, «взвешенный» на долю заявок на нее в ВУЗе. Среди проанализированных специальностей оказались «Компьютерные науки», «Инженерия программного обеспечения», «Кибербезопасность», «Компьютерная инженерия», «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии», «Информационные системы и технологии», «Системный анализ», «Телекоммуникации и радиотехника», «Прикладная математика», «Математика», «Электроника», «Прикладная физика и наноматериалы».

В рейтинге представлены ВУЗы, получившие не менее 200 заявок на все IT-специальности, причем даже с таким барьером в перечень попали 82 университета. Украинский католический университет (УКУ) занял первое место по средневзвешенному баллу заявлений на IT-специальности (средневзвешенный балл — 189,15). Далее с минимальным разрывом между собой идут КНУ им. Шевченко (175,54), Львовская политехника (175,46) и Киево-Могилянская академия (174,04). Замыкает пятерку — ЛНУ им. Франко (169,35). Следующими по рейтингу является КПИ им. Сикорского, Сумской государственный университет, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, ХНУ им. Каразина и Черновицкий национальный университет им. Федьковича.

Из десяти лучших ВУЗов восемь сосредоточены в трех городах — Киеве, Львове и Харькове. В Киеве расположены 20 университетов из рейтинга, в Харькове — 10, в Днепре — 8. Интересно, что из семи университетов Львова сразу три входят в Топ-5. Всего в рейтинг попали вузы из 27 украинских городов.

Самый высокий средний балл по специальности «Компьютерные науки» в УКУ (188,72). Кроме ВУЗов-лидеров по общему рейтингу (Львовская политехника, КНУ им. Шевченко, ХНУРЭ, Киево-Могилянская академия, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, СумГУ) в десятку ВУЗов с лучшими баллами вошел Ужгородский национальный университет. Самый высокий средний конкурсный балл по специальности «Инженерия программного обеспечения» в Львовской политехнике — 188,75. Кроме топов (ХНУРЭ, КНУ им. Шевченко, Киево-Могилянская академия, КПИ им. Сикорского, ЛНУ им. Франко, ЧНУ им. Юрия), работодателям стоит обратить внимание на Черниговский политех, Житомирский политех и ДНУ им. Гончара, вошедшие в Топ-10 по этой специальности.

Лидером по среднему баллу по специальности «Кибербезопасность» является КНУ им. Шевченко (173,26), далее следуют СумГУ, Львовская политехника, КПИ им. Сикорского, Житомирская политехника, Черниговская политехника, ХНУ им. Каразина, Одесский политехнический, НАУ и ЛНУ им. Франко. В рамках специальности «Компьютерная инженерия» лидирует Львовская политехника (172,53), далее следуют КНУ им. Шевченко, КПИ им. Сикорского, ХНУРЭ, Черниговская политехника, ЧНУ им. Федьковича, Житомирская политехника, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, ХНУ им. Каразина и Черноморский национальный университет им. Петра Могилы.

Полная версия рейтинга лучших IT-ВУЗов Украины от DOU.UA доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA