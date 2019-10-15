Умная колонка Google Nest Mini засветилась на фотографиях накануне презентации, и она почти идентична предыдущей модели





Как ожидается, компания Google анонсирует преемника компактной умной колонки Google Home Mini, которая была выпущена в 2017 году. И с учётом решения компании маркировать все свои продукты для умного дома брендом Nest, новая версия колонки получит название Google Nest Mini. В интернете уже появились фотографии этого устройства.

При горизонтальном расположении на столе или другой поверхности Nest Mini выглядит идентично модели Home Mini. Отличия заметны лишь на нижней панели, где расположены отверстие для настенного монтажа и разъём питания, отличный от порта Micro USB, использовавшегося в первой модели. Цветовое оформление нижней панели теперь соответствует цвету верхнего тканевого покрытия. Судя по рекламным материалам, на выбор пользователей будут доступны чёрный, светло-серый, коралловый и новый голубой варианты исполнения.

Судя по данным утечки, Google Nest Mini получит незначительные обновления. В частности, версия Bluetooth обновлена до 5.0. О других новшествах пока не сообщается, а возможные улучшения в части передачи звука нельзя показать на фотографиях

Источник: The Verge