Умные часы с ChatGPT отвечают на вопросы текстом или голосом – пока что это только самодельный концепт

На YouTube-канале MayLabs придумали способ использовать ChatGPT где угодно без применения телефона или ПК. Канал создал самодельные «умные часы», напоминающие нечто среднее между пейджером и пип-боем из игры Fallout. Гаджет отвечает на устные вопросы короткими текстовыми фразами от ChatGPT или голосом. Alexa, Siri и Google Assistant ждут непростые времена.

Вопросы и ответы «часов» обрабатывает Raspberry Pi 4B. Миниатюрный компьютер Pi вместе с батареей, обеспечивающей питание устройства, находится в футляре, который крепится к ремню на поясе. Оттуда по рукаву провода проходят к распечатанной на 3D-принтере перчатке с дисплеем и кнопками управления.

Гаджет оснащен 0,96-дюймовым двухцветным OLED-экраном, сигнальными светодиодами и крепится на руку двумя ремешками от Apple Watch. Один из светодиодов сигнализирует о включенном микрофоне, другой работает как ИК-излучатель, чтобы часы можно было использовать в качестве универсального пульта дистанционного управления с возможными будущими обновлениями.

По нажатию кнопок можно увидеть некоторую статистику устройства или, собственно, часы, но одна из них подключает устройство к API ChatGPT, чтобы задавать вопросы. Ответы отображаются в виде текста на дисплее, а при подключенных проводом или по Bluetooth наушниках – звуком (встроенного динамика в устройстве нет). Речь распознает автономное программное обеспечение Vosk. Для обмена сообщениями с ChatGPT требуется подключение к интернету, соединение происходит по Wi-Fi.

На MayLabs перечислили основные компоненты для создания часов с ChatGPT, но не оставили подробных инструкций, а также чертежей для 3D-печати. Чтобы создать подобный гаджет самостоятельно, придется додумывать некоторые моменты.

Естественно, перед нами всего лишь proof-of-concept, но думается, что в недалеком времени можно будет увидеть подобную функциональность в умных часах ведущих производителей. Работа распространенных на данный момент голосовых помощников вызывает множество нареканий и фактически не является коммерчески успешной. ChatGPT определенно «умнее» их.

Источник: Tom’s Hardware