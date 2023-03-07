Глава Microsoft: голосовые ассистенты, в том числе собственная Cortana, «были тупы, как пробка»

Microsoft продвигает Bing Chat как новый способ поиска информации. Её чат-бот на базе ИИ разрабатывается как «второй пилот» для пользователей, чтобы помочь им не только найти то, что они ищут, но и помочь им проявить больше творчества. Несколько лет назад нечто подобное уже предлагалось потребителям – голосовые ассистенты. Теперь похоже, что эти усилия не увенчались успехом.

В Financial Times вышла статья, посвящённая большим надеждам Amazon в отношении голосового ассистента Alexa. Предполагалось, что голосовые команды позволят пользователям управлять освещением, воспроизведением музыки на умной колонке, телевизором, системами безопасности и заказывать товары на сайте Amazon.

Как оказалось, разрабатывая такие ассистенты, много денег не заработаешь. Да и сами ассистенты далеко не всегда работают так хорошо, как рекламировались. Представитель Amazon сообщил, что более 50% клиентов используют голосового помощника для покупки товаров. Однако в начале этого года Amazon уволила 18 тыс. сотрудников, и команда Alexa пострадала сильнее, чем прочие.

Голосовой ассистент Microsoft Cortana также оказался далёким от совершенства. Еще в 2016 году генеральный директор Microsoft Сатья Наделла хвалил голосовых помощников, но 5 лет спустя, в 2021 году Microsoft отключила голосового помощника Cortana на iOS и Android.

А теперь в статье FT о голосовых помощниках в целом (включая собственный Cortana) Сатья Наделла отзывается не самым лестным отзывом. Глава Microsoft заявляет, что «они все были тупы, как пробка».

«Будь то Cortana, Alexa, Google Assistant или Siri, все они просто не работают. У нас был продукт, который должен был стать новым интерфейсом для большого количества [информации], который не работал», — добавил он.

Таким образом, теперь Microsoft переключает свою стратегию на генеративные программы искусственного интеллекта, такие как Bing Chat. Компания надеется, что они смогут работать таким образом, как не смогла Cortana.

Источник: neowin