Умные часы Samsung Gear S4 сопроводят смартфон Galaxy Note9 в день его премьеры

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Вчера мы получили официальное подтверждение, что флагманский смартфон Samsung Galaxy Note9 представят 9 августа. Сейчас же появилось явное свидетельство того, что он будет не единственной новинкой, сопроводят премьеру Galaxy Note9 умные часы Gear S4.

Этим свидетельством выступает прохождение сертификационных испытаний и соответствующая запись в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Новые часы придут на смену серии Gear S3, выпущенной в конце 2016, и модели Gear Sport, представленной прошлой осенью.

В базе данных ЕЭК можно обнаружить четыре модельных номера часов: SM-R800, SM-R805, SM-R810 и SM-R815.

Предыдущие слухи указывали, что Samsung предложит часы в классическом и спортивном вариантах исполнения. Также им приписывали существенно более емкий аккумулятор – 470 мА·ч против 380 мА·ч у Gear S3. Причем корпус должен быть тонким благодаря использованию нового процессора, производимого по технологии Panel Level Packaging. Еще Gear S4 должны добавит новый цвет в палитру часов – золотистый (вдобавок к черному и серебристому). И тут вспоминается вчерашний тизер со стилусом S Pen золотистого цвета.

Программным базисом для Samsung Gear S4, скорее всего, выступит ОС Tizen OS. Часы можно будет использовать со смартфонами под управлением Android и iOS.

Ранее также были слухи, что вместе с Galaxy Note9 может быть показана умная колонка Samsung с поворотным дисплеем, но никаких подтверждений эта информация пока не получила.

Источник: hub.91mobiles