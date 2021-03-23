Уряд заборонив ходити без масок парками, вулицями та майданами «червоної» зони
Кабінет міністрів України на засіданні 22 березня ухвалив рішення про нові карантинні обмеження, яким ввів обов’язковий масковий режим на територіях загального користування в «червоних» зонах карантину. З повним текстом постанови вже можна ознайомитись на сайті Кабміну.
Документ вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236. Серед інших змін документ містить наступну норму:
«5) доповнити пункт підпунктами 12—15 такого змісту:
«перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно».
Згідно зі статтею 13 закону про благоустрій, до територій загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам’ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування.
З 24 лютого Україна повернулась до адаптивного карантину з регіональним поділом на чотири зони та обмеженнями у залежності від епідемічної ситуації.
На сьогодні до «червоної» зони карантину з найсуворішими обмеженнями за поділом Державної комісії з надзвичайних ситуацій входять вісім регіонів:
- Київська
- Львівська
- Чернівецька
- Івано-Франківська
- Закарпатська
- Житомирська
- Сумська
- Одеська
У березні 2020-го Рада ухвалила закон щодо запобігання поширенню коронавірусу, яким запровадила штраф від 17 тисяч до 34 тисяч грн за порушення правил карантину, а в листопаді 2020 року депутати ухвалили ще один закон, який передбачає штрафи за неносіння масок у громадських місцях під час дії карантину — від 170 до 255 грн.
За 2020 рік українські суди застосували до порушників штрафів на загальну суму 51 млн 743 тисячі гривень, з яких люди добровільно сплатили 2 966 057 гривень.