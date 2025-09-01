banner
Новости Технологии 01.09.2025 comment views icon

Ускорение ИИ: ученые совместили самый точный имитатор нейрона с DRAM

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Ускорение ИИ: ученые совместили самый точный имитатор нейрона с DRAM

Китайские исследователи из Университета Фудань создали устройство на основе сверхтонкого полупроводникового монослоя дисульфида молибдена (MoS₂), способное имитировать реальные нейроны в головном мозге. 

С развитием систем ИИ и машинного обучения растет спрос на аппаратные компоненты для ускорения анализа данных и снижения энергопотребления. Поскольку алгоритмы машинного обучения вдохновлены работой нейронных сетей в головном мозге человека, ряд инженеров создает оборудование, имитирующее работу нейронов в мозге.

Нейроморфная аппаратная архитектура обычно включает в себя соединенные между собой искусственные нейроны. Со временем связь между ними может ослабляться, или наоборот — становиться крепче. Этот процесс напоминает синаптическую пластичность — способность мозга адаптироваться со временем в ответ на полученный опыт и обучение. Имитируя синаптическую пластичность, нейроморфные вычислительные системы способны эффективнее выполнять алгоритмы машинного обучения, потребляя меньше энергии и анализируя большие объемы данных.

Созданное китайскими учеными устройство сочетает динамическую память с с произвольным доступом (DRAM) и микросхемы на основе (MoS₂). По словам ведущих авторов исследования Инь Ваня, Сайфея Гоу и их коллег, нейроморфное оборудование, которое точно имитирует разнообразное поведение нейронов, может быть полезным для развития передовых систем искусственного интеллекта. 

Пришвидшення ШІ: вчені поєднали найточніший імітатор нейрона з DRAM
Универсальная конструкция нейронного модуля/Nature

«Аппаратное обеспечение, включающее синаптическую пластичность — адаптивные изменения, усиливающие или ослабляющие синаптические связи — уже исследовалось, но имитация всего спектра процессов обучения и памяти требует взаимодействия множества механизмов пластичности, включая внутреннюю пластичность. Мы показываем, что нейрон, работающий по принципу интеграции и активации, может быть создан путем сочетания динамической памяти с произвольным доступом и инвертора на основе монослоя дисульфидных пленок в масштабе пластины», — объясняют исследователи. 

Разработанный искусственный нейрон состоит из динамической оперативной памяти (DRAM) на инверторной схеме. DRAM представляет собой систему памяти, способную хранить электрические заряды в конденсаторах. Величина электрического заряда в конденсаторах может модулироваться, имитируя изменения электрического заряда на мембране биологических нейронов, что в конечном итоге определяет их активацию.

Инвертор представляет собой электронную схему, способную преобразовывать входной сигнал высокого напряжения в сигнал с низким напряжением и наоборот. В искусственном нейроне это позволяет генерировать электрические импульсы, похожие на те, что возникают в реальных нейронах во время их активации.

«В этой системе напряжение в конденсаторе динамической памяти с произвольным доступом, то есть потенциал мембраны нейрона, можно модулировать, имитируя внутреннюю пластичность. Модуль также может имитировать фотопическую и скотопическую адаптацию зрительной системы человека, динамично регулируя ее световую чувствительность», — отмечают авторы исследования. 

Для оценки потенциала созданного искусственного нейрона исследователи создали несколько образцов и собрали их в массив 3×3. После этого они проверили возможность этой нейросети адаптировать собственные реакции на входные сигналы в зависимости от изменения освещения, имитируя адаптацию зрительной системы человека к различным условиям освещенности. Искусственный нейрон уже продемонстрировал собственную эффективность в моделях компьютерного зрения и распознавания изображений, потребляя при этом значительно меньше энергии. 

«Мы создали массив фоторецепторных нейронов 3×3 и продемонстрировали световое кодирование и зрительную адаптацию. Мы также используем нейронный модуль для моделирования биоинспирированной модели нейронной сети для распознавания изображений», — подчеркивают исследователи. 

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Electronics

Источник: TechXplore

Популярные новости

arrow left
arrow right
Самый большой в мире нейрокомпьютер имитирует мозг обезьяны
Microsoft закупила экскрементов на $1,7 млрд, чтобы закопать в землю — это связано с ИИ
Первый футбольный матч между роботами — они вели себя как малыши
Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками
Гендиректор X Линда Яккарино ушла в отставку после антисемитского демарша Grok
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Люди все еще лучшие: программист обошел ИИ OpenAI в 10-часовом марафоне кодирования
Южнокорейские дроны XAiDEN: один оператор управляет 100 БПЛА
Марк Цукерберг радуется, что время в Facebook и Instagram выросло благодаря ИИ-мусору, и хочет принести его в умные очки
Intel выпала из десятки полупроводниковых компаний, ей поздно догонять гигантов ИИ, — CEO Лип-Бу Тан
Создатель Valve Гейб Ньюэлл об эре ИИ как технологическом переходе: «Есть много людей, которые добились успеха просто потому, что были первыми»
Вас услышали: OpenAI вернула GPT-4o в ChatGPT на фоне недовольства GPT-5
Женщина заговорила голосом, который потеряла 25 лет назад: помог ИИ и 8 секунд домашнего видео
На Spotify появились сгенерированные ИИ песни умерших исполнителей — без разрешения владельцев прав
"Убей его во сне": жуткая расшифровка общения моделей ИИ между собой во время взаимного обучения
Илон Маск представил Grok 4 с тарифом SuperGrok Heavy за $300 в месяц
Родители судятся с OpenAI из-за самоубийства подростка: компания признала, что предохранители ChatGPT не действуют
Meta создает ИИ-друзей — не дадут грустить, помнят детали и сами начнут разговор
Google Photos получает голосовое редактирование: просто расскажите, какое фото вы хотите
ИИ Google Gemini научился писать комиксы и детские книги
Уникальный способ борьбы с дипфейками исключает подделку — надо только подсветить
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить