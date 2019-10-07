Утечка показала, как работают функции Face unlock и Motion Sense на смартфонах Google Pixel 4





Незадолго до презентации смартфонов Google серии Pixel 4 состоялась очередная утечка, которая раскрывает некоторые характеристики и возможности грядущих устройств. На видео показано, как работают функции Face Unlock и Motion Sense.

Предполагается, что Face unlock использует систему 3D-съёмки для безопасной разблокировки смартфона и проверки личности пользователя для осуществления мобильных платежей. А то же время Motion Sense представляет собой технологию, основанную на собственных чипах Google Soli с возможностями радара. Эта функция может отслеживать не прикосновения пользователя к сенсорному дисплею, а жесты над его поверхностью. Благодаря этому ряд действий можно выполнять такими жестами, например, отклонять вызовы, переключаться между композициями или роликами в потоковых сервисах (на момент запуска будут поддерживаться Amazon Music, Deezer, Google Play Music, iHeartRadio, Pandora, Spotify, Spotify Stations, YouTube Music и YouTube), отклонять сигналы будильника и т.д.

В смартфонах серии Google Pixel 4 дебютирует новый внешний вид виртуального помощника Google Assistant. Компания смогла существенно уменьшить размер моделей распознавания и понимания речи. Если раньше эти модели требовали 100 ГБ дискового пространства, то теперь вполне способны обходиться и 0,5 ГБ, что позволило перенести часть функций непосредственно на мобильное устройство. Благодаря этому Google Assistant будет работать быстрее. Кроме того, активировать помощника можно будет не только при помощи кодовой фразы «Ok, Google» или «Hey, Google» или других доступных способов (жеста, иконки), но также предусмотрена автоматическая активация при поднятии смартфона со стола.

Если верить предыдущим утечкам, то смартфоны Google Pixel 4 и Pixel 4 XL оснащены AMOLED дисплеями диагональю 5,7 и 6,23 дюйма, соответственно. В обоих случаях частота обновления экрана составляет 90 Гц. Предусмотрена функция Ambient EQ, которая корректирует баланс белого выводимого изображения в соответствии с условиями окружающего освещения. Аппараты содержат чипсет Snapdragon 855 (не + версию), 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость батареи составит 2800 и 3700 мАч. Главная 12,2-мегапиксельная камера на задней панели дополнена телефото модулем с 16мегапиксельным сенсором и 5-кратным оптическим увеличением. Фронтальная камера – 8,1-мегапиксельная.

Официальная презентация смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL запланирована на 15 октября.

Источник: phonearena