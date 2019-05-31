Уже в этом году TCL начнет массовое производство гибких экранов OLED для складных смартфонов





На недавней выставке MWC китайская компания TCL Group, владеющая брендами смартфонов BlackBerry и Alcatel, показала несколько вариантов складных смартфонов с гибкими экранами, заявив о планах выпустить первые гибкие модели 2020 году. И вот сейчас TCL сделала критически важный шаг к воплощению этих планов в реальность — на заводе компании в Ухане была введена в эксплуатацию производственная линия по выпуску гибких панелей LTPS-AMOLED с запланированной производительностью 45 тыс. единиц в месяц. Массовое производство этих панелей должно начаться в четвертом квартале 2019 года. Производством будет заниматься дисплейное подразделение TCL Huaxing Optoelectronics.

Руководство TCL выразило уверенность в том, что по итогам года Huaxing покажет двузначный рост как по выручке, так по прибыли. По итогам первого квартала 2019 года компания Huaxing заняла третье место в списке крупнейших производителей дисплеев с одним заводом, произведя продукции LTPS-LCD на общую сумму $27,2 млн. Анонсируя открытие линии по выпуску гибких панелей LTPS-AMOLED, компания также сообщила о заключении контрактов на поставку с рядом ведущих производителей смартфонов. Увы, никаких имен названо не было.

Известно, что Huaxing Optoelectronic не собирается ограничиваться только экранами для мобильных устройств и видит в себя в списке ведущих поставщиков телевизионных панелей. Ранее отраслевые источники неоднократно сообщали, что Huaxing Optoelectronics станет одним из двух поставщиков экранов для грядущих умных телевизоров Huawei. По предварительным данным, поначалу линейка телевизоров Huawei будет представлена двумя моделями – с экранами диагональю 55 и 65 дюймов. За поставку матриц младшей модели будет отвечать BOE, тогда как Huaxing Optoelectronics обеспечит поставки 65-дюймовых панелей.

Остается добавить, что Huaxing Optoelectronic была основана в ноябре 2009 года с уставным капиталом $2,6 млрд. К настоящему моменту общий объем инвестиций составляет около $6,5 млрд.

Источник: Gizchina