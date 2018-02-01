В 2017 году злоумышленники украли с банковских карт украинцев 670 млн грн, пользуясь социальной инженерией, фишинговыми сайтами и мошенничеством с банкоматами

По данным Киберполиции Украины, в 2017 году правоохранители зафиксировали 3820 обращений украинцев о краже денег с банковских карт, что на 70% больше, чем годом ранее. В свою очередь Национальный банк Украины подсчитал, что в прошлом году из каждого миллиона гривен, которые украинцы тратили с помощью безналичных платежей, на мошеннические операции приходилось 77 грн. А по информации Ассоциации членов платежных систем EMA, используя эти два канала, злоумышленники в прошлом году украли у держателей карт 669,63 млн грн, сообщает издание Liga.net.

Тенденции платежного мошенничества не меняются уже несколько лет, как и прежде, клиенты украинских банков больше всего страдают от телефонных и интернет-преступников, которым они сами сообщают данные о своих картах (социальная инженерия). Жертвами социальной инженерии, как правило, становятся клиенты крупнейших розничных банков. Банкиры уверяют, что со своей стороны делают все, чтобы защитить счета, а мошенники звонят/присылают SMS-сообщения наугад в расчете на то, что жертвами станут самые доверчивые. Общий ущерб от социальной инженерии в 2017 году ЕМА оценивает в 509 млн грн, средняя сумма от мошеннической операции увеличилась до 2543 грн, это в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

В интернете же украинцы чаще всего теряют деньги через так называемые фишинговые сайты, которые создают под видом сервисов для карточных переводов, пополнения мобильной связи и других услуг. Интересно, что количество фишинговых ресурсов сокращается – по данным системы обмена банковской информации Exchange-online, в 2016 году сотрудники служб безопасности обнаружили 174 таких сайта, а в 2017-м – всего 108. А вот заработки интернет-мошенников напротив растут, по данным ЕМА, в прошлом году им таким образом удалось украсть по меньшей мере 159,1 млн грн, что в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Несмотря на то, что банкоматное мошенничество все еще распространено, некоторые его методы постепенно теряют популярность. Так, в 2017 году система Exchange-online зафиксировала лишь 191 случай кражи средств из банкоматов путем установки в отверстие для наличных приспособлений, которые препятствуют выдаче денег. Годом ранее таких инцидентов было в четыре раза больше, однако их количество удалось снизить благодаря тому, что банки оснастили свои банкоматы специальными накладками, которые не позволяют устанавливать соответствующие приспособления. Вместе с тем участились случаи так называемого скимминга – установки в картридер банкомата устройств для копирования данных магнитной полосы платежных карточек. По данным ЕМА, в 2017 году службы безопасности банков обнаружили 113 подобных случаев, хотя в 2016-м их было только 71.

Компенсировать украденные с карты деньги через банк не так просто, особенно если речь идет о социальной инженерии. Клиент должен доказать, что соблюдал все правила безопасности и не сообщал информацию о своей карте посторонним. Возвращением средств, как правило, занимаются правоохранители. Сотрудники полиции советуют после пропажи денег обращаться к ним. В прошлом году полиция раскрыла и остановила деятельность ряда преступных группировок, которые занимались платежным мошенничеством.

“В результате, нам удалось вернуть жертвам до 65% средств от нанесенного материального ущерба. От социальной инженерии был нанесен ущерб на общую сумму 285 млн грн, из них 50% средств удалось возместить”, – рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере платежных систем департамента киберполиции Максим Вольвак.

Банкиры напоминают, что лучшим способом борьбы с карточными мошенниками остается личная осторожность каждого клиента. По их словам банки никогда не посылают запросы, телефонные звонки и не отправляет SMS-сообщения о блокировке карт на номера мобильных телефонов клиентов для уточнения реквизитов платежной карты или персональных данных. Также нельзя разглашать реквизиты карт посторонним лицам, в том числе родственникам, знакомым, сотрудникам банка и лицам, которые пытаются помочь при пользовании картой, а на сумму и количество операций рекомендуется устанавливать суточные лимиты.

Напомним, что в 2016 году от мошенничества пострадал каждый сотый держатель платежных карт в Украине, “доход” мошенников составил почти 340 млн грн.

Источник: Liga.net