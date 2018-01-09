В 2018 году Wi-Fi Alliance усилит безопасность Wi-Fi соединений при помощи функций WPA3

Организация Wi-Fi Alliance представила ряд улучшений и новых функций в семействе технологий обеспечения безопасности Wi-Fi Protected Access.

Отмечается, что нынешняя технология WPA2, поддержка которой является обязательной для всех устройств, претендующих на получение сертификации Wi-Fi CERTIFIED, будет использоваться и в обозримом будущем. Вместе с тем, в Wi-Fi Alliance намерены внедрить улучшения, которые позволят повысить уровень защиты пользователей Wi-Fi.

Вместе с тем, Wi-Fi Alliance предоставит набор новых функций для обеспечения безопасности, которые при этом обеспечат простоту использования как провайдерами, так и пользователями. В 2018 году будут представлены 4 новые возможности для персональных и корпоративных Wi-Fi сетей, которые станут частью программы Wi-Fi CERTIFIED WPA3. Две из них обеспечивают защиту даже для тех случаев, когда пользователь применяет слабые пароли, не соответствующие рекомендациям безопасности. При этом они упростят настройки безопасности для устройств с ограниченным или отсутствующим дисплейным интерфейсом. Ещё одна функция усилит приватность пользователей в открытых сетях при помощи индивидуального шифрования. Наконец, 192-битное шифрование,

аналогичное используемому в Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite Комитета национальной безопасности, предназначено для более надежной защиты в сетях Wi-Fi с повышенными требованиями безопасности. Это могут быть в правительственные учреждения, военные ведомства, промышленные объекты.

Источник: cdrinfo