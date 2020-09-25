В 2021 году кроссовер Renault Arkana начнут продавать в Европе, но это будет «корейская» сборка с гибридными двигателями и обновленным дизайном

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Новость о начале сборки купе-кроссовера Renault Arkana в Украине на мощностях Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ), а затем и первый тест-драйв новинки вызвали небывалый интерес наших читателей. Основной претензией стало происхождение (версию для украинского рынка будут собирать из машинокомплектов, поставляемых с московского завода Renault), не самый современный салон и достаточно высокая для модели локальной сборки стоимость.

При этом оказалось, что моделью интересуются не только на рынке СНГ — со следующего года Renault Arkana начнет продаваться в Европе, вот только это будет немного другая «Аркана».

Как сообщается на европейском сайте Groupe Renault, New Renault Arkana будет поставляться в ЕС с несколькими вариантами гибридных двигателей, включая E-TECH Hybrid (140 hp) и два бензиновых двигателя TCe 140 и TCe 160 с системой «микрогибрида».

Интересно, что при всей внешней схожести с украинской и российской «Арканой», европейская версия будет построена не на платформе В0+ (Duster), а на платформе CMF-B, которую используют Renault Clio V, Renault Captur II и Nissan Juke.

Покупателям будет доступна версия R.S. Line, которая будет отличаться более приятной динамикой и внешней «спортивностью». Также новинка получит новый салон с переработанной приборной панелью, которая заметно отличается от локального варианта.

Продажи New Renault Arkana стартуют в Европе в первой половине 2021 года, при этом с учетом сборки Renault Arkana в Украине, на наш рынок европейская версия, которую будут собирать в Южной Корее, поставляться не будет.

Источник: Renault