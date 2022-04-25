В 2023 году General Motors выпустит гибридный Chevrolet Corvette, а затем появится и полностью электрическая версия

В дополнение к новому Chevrolet Corvette Z06 с двигателем V8 на 670 л.с., электрифицированная версия Corvette станет доступной в 2023-м. А затем появится полностью электрический вариант. Об этом изданию CNBC сообщил Марк Ройсс, предизент General Motors (объединяет бренды Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac , Baojun и Wuling). Однако он не уточнил, когда будет выпущен полностью электрический автомобиль и будет ли электрифицированная модель традиционным гибридом или подключаемым (plug-in hybrid).

Автопроизводитель также опубликовал тизер гибридного Chevrolet Corvette. В ролике видно, что у автомобиля вращаются все четыре колеса: сначала передние, а затем подключаются задние. Поэтому, вполне возможно, это будет полноприводная модель.

Ранее General Motors объявила о планах к 2035 году продавать исключительно электромобили. А к 2024 году хочет производить 30 новых электрических машин по всему миру, инвестировав к тому времени 35 миллиардов долларов в электрические и автономные транспортные средства.