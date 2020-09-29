В Android 12 станет проще использовать сторонние магазины приложений, система внутренних покупок также изменится





Компания Google в общих чертах рассказала об изменениях в правилах для разработчиков и обещает упростить использование сторонних магазинов приложений на Android 12.

Пользователи Android уже могут устанавливать приложения через сторонние магазины, такие как Samsung Galaxy Store. Однако Google заявляет, что в ответ на запросы разработчиков она добавляет новые возможности в Android 12, которые «упростят для людей использование других магазинов приложений на своих устройствах, при этом стараясь не нарушить меры безопасности, принятые в Android». Более подробная информация об этих изменениях будет опубликована в будущем.

При этом Google не ослабляет контроля над внутриигровыми платежами для приложений в Play Store. Компания заявляет, что «все разработчики, продающие цифровые товары в своих приложениях, должны использовать платёжную систему Google Play». Дополнительно Google вносит изменения в свою платёжную политику, чтобы прояснить этот аспект. Любое приложение, которое еще не использует эту систему для продажи цифровых товаров, должно будет добавить её поддержку до 30 сентября 2021 года. Такая ситуация стала камнем преткновения для Epic Games, чья игра Fortnite было убрана из Play Store в августе после того, как Epic добавила поддержку альтернативного метода оплат. Игра также была удалена из App Store, и сейчас она доступна только через сторонние магазины и собственный сайт Epic Games. В Google используют ситуацию с Fortnite в качестве примера и отмечают, что «даже если разработчик и Google не согласны с условиями ведения бизнеса, разработчик может по-прежнему распространять [свой продукт] на платформе Android».

Вместе с тем, существует одна особенно сложная категория покупок в приложениях. Речь идёт о тех случаях, когда в условиях пандемии коронавируса компании начали разрешать пользователям продавать «виртуальные» версии своих обычных нецифровых предложений. Эти компании, в том числе Airbnb и ClassPass, жаловались на то, что их просят заплатить новые комиссионные выплаты на iOS. Google заявляет, что таким компаниям в ближайшем будущем не придется использовать систему биллинга Google Play на Android.

«Мы осознаём, что глобальная пандемия привела к тому, что многим компаниям пришлось решать проблемы перевода своего физического бизнеса в цифровую сферу и по-новому привлекать аудиторию клиентов, например, перемещая личные занятия онлайн», — говорится в сообщении Google. «В течение следующих 12 месяцев этим предприятиям не нужно будет соблюдать нашу платёжную политику, и мы продолжим оценивать ситуацию в следующем году».

Источник: The Verge