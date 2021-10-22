В Android станет проще разделять личные и рабочие профили

Инструмент Work Profile для Android в следующем году станет доступен большему количеству пользователей. Отметим, он позволяет скрывать рабочие приложения и данные одним щелчком переключателя и защищает использование смартфона в личных целях.

В настоящее время эта функция ограничена смартфонами, которыми управляет организация, где работает пользователь. Но в 2022 году функция также станет доступной для людей, использующих Google Workspace. Конечная цель состоит в том, чтобы позволить любому владельцу Android-устройств отключать рабочие приложения одним щелчком переключателя.

Google также сообщает, что работает с сервисами идентификации Ping, Okta и Forgerock для повышения безопасности при доступе пользователей к контенту их компаний. Google хочет, чтобы пользователи проходили аутентификацию в её системе Custom Tabs, а не в WebView, что ускоряет процесс входа и позволяет сервисам идентификации получать доступ к большей информации о безопасности смартфона.

Эти улучшения позволят упростить работу с Android-устройствами для тех пользователей, которые работают удалённо. Да и сама Google в конечном итоге планирует внедрение гибридной системы работы для собственных сотрудников. Так что для неё это направление актуально и для собственных нужд.

Источник: The Verge