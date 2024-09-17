Новости Игры 17.09.2024 в 21:00 comment views icon

EA отменила The Sims 5, но по франшизе выйдет фильм

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

EA отменила The Sims 5, но по франшизе выйдет фильм

Раздел Игры выходит при поддержке?

Electronic Arts отказывается от разработки The Sims 5, вместо этого сосредотачиваясь на развитии The Sims 4, а Amazon MGM Studios объявляет о создании фильма по мотивам популярной видеоигры.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Electronic Arts (EA) кардинально меняет стратегию развития серии The Sims. Компания официально отменила разработку The Sims 5, известную как Project Rene, и объявила о сосредоточении на дальнейшем совершенствовании The Sims 4. Кейт Горман, вице-президент и генеральный менеджер The Sims в EA, объяснила это решение нежеланием заставлять игроков терять десятилетний прогресс в The Sims 4.

«Мы не будем работать над заменой предыдущих проектов, а только расширять нашу вселенную», — отметила Горман.

EA и разработчик Maxis планируют выпускать обновления и премиум-дополнения для The Sims 4, которая стала самой продолжительной игрой в истории серии. Игроки получат новый многопользовательский режим и возможность покупать контент, созданный другими игроками, в официальном магазине EA.

Несмотря на отказ от The Sims 5, франшиза продолжает развиваться в новых направлениях. Amazon MGM Studios сегодня объявила, что начала разработку фильма по мотивам видеоигры The Sims от Electronic Arts. Режиссером ленты назначена Кейт Геррон, известная по сериалу «Локи» для Disney+. Она вместе с Брайони Редман напишет сценарий.

  • The Sims, стартовавшая в 2000 году как часть серии Sim, позволяет игрокам создавать виртуальных людей, обустраивать их дома и управлять их жизнью.
  • За почти 25 лет (исполнится в 2025 году) существования франшиза обрела огромную популярность, выпустив четыре основные игры и многочисленные дополнения.
  • The Sims 4, выпущенная в 2014 году, имеет базу в почти 80 миллионов пользователей.

Из Барби в The Sims: Марго Робби спродюсирует фильм по мотивам игры-симулятора жизни Electronic Arts

Онлайн-курс "Комерційний ілюстратор" від Skvot.
Курс, де ти перетвориш ідеї на діджитал-ілюстрації, а бажання малювати — на повноцінну кар’єру. Лектор — співзасновник студії та журналу про культуру, 13 років збирає нагороди за те, що любить. .
Детальніше

Источник: Dexerto, Hollywoodreporter

Раздел Игры выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить