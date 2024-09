EA отменила The Sims 5, но по франшизе выйдет фильм

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Electronic Arts отказывается от разработки The Sims 5, вместо этого сосредотачиваясь на развитии The Sims 4, а Amazon MGM Studios объявляет о создании фильма по мотивам популярной видеоигры.

Electronic Arts (EA) кардинально меняет стратегию развития серии The Sims. Компания официально отменила разработку The Sims 5, известную как Project Rene, и объявила о сосредоточении на дальнейшем совершенствовании The Sims 4. Кейт Горман, вице-президент и генеральный менеджер The Sims в EA, объяснила это решение нежеланием заставлять игроков терять десятилетний прогресс в The Sims 4.

«Мы не будем работать над заменой предыдущих проектов, а только расширять нашу вселенную», — отметила Горман.

EA и разработчик Maxis планируют выпускать обновления и премиум-дополнения для The Sims 4, которая стала самой продолжительной игрой в истории серии. Игроки получат новый многопользовательский режим и возможность покупать контент, созданный другими игроками, в официальном магазине EA.

Несмотря на отказ от The Sims 5, франшиза продолжает развиваться в новых направлениях. Amazon MGM Studios сегодня объявила, что начала разработку фильма по мотивам видеоигры The Sims от Electronic Arts. Режиссером ленты назначена Кейт Геррон, известная по сериалу «Локи» для Disney+. Она вместе с Брайони Редман напишет сценарий.

The Sims, стартовавшая в 2000 году как часть серии Sim, позволяет игрокам создавать виртуальных людей, обустраивать их дома и управлять их жизнью.

За почти 25 лет (исполнится в 2025 году) существования франшиза обрела огромную популярность, выпустив четыре основные игры и многочисленные дополнения.

The Sims 4, выпущенная в 2014 году, имеет базу в почти 80 миллионов пользователей.

Источник: Dexerto, Hollywoodreporter

