В браузере Firefox 65 улучшены настройки приватности

Компания Mozilla выпустила новую версию своего браузера Firefox, которая получила 65-й порядковый номер. В этой версии основное внимание было уделено внутренним нововведениям и улучшениям некоторых настроек приложения.

В частности, был обновлён интерфейс меню настроек, что призвано облегчить более точную настройку параметров блокирования работы трекеров. Базовые настройки не претерпели заметных изменений по сравнению с предыдущей версией. Большинство пользователей и далее будет выбирать «Стандартную» блокировку известных трекеров в приватных окнах или «Строгую» блокировку всех трекеров во всех окнах. Но в Firefox 65 эти варианты стали более заметны для пользователей, а также получили более подробные пояснения относительно их работы. Кроме того, был добавлен новый «Персональный» режим блокировки, который позволяет пользователям гибко настроить блокировку трекеров на различных сайтах. Управление исключениями также никуда не делось.

Вместе с тем, в Firefox 65 облегчён поиск новых опций. Теперь пользователь сможет нажать кнопку «i» на панели навигации, чтобы точно узнать, какие у него текущие настройки блокировки контента, какие трекеры в данный момент активны на текущем сайте, и получить прямую ссылку для изменения настроек.

Помимо изменений, связанных с настройками приватности, в браузере Firefox 65 появилась поддержка видеокодека AV1 для пользователей устройство с ОС Windows. Также обновлён менеджер задач, который поможет отслеживать медленные вкладки или расширения и закрывать их.

Источник: The Verge