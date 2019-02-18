В Chrome устранят лазейку, позволяющую сайтам блокировать посетителей с активированным режимом Incognito

В будущих версиях браузера Chrome будет устранена лазейка, позволяющая веб-сайтам обнаруживать и блокировать пользователей, которые пытаются получить к ним доступ, используя режим приватного просмотра.

Режим приватного просмотра не только не хранит локально историю посещений, но также и не позволяет сайтам отслеживать посетителей с файлов cookie. Однако, поскольку большая часть доходов от рекламы в интернете зависит именно от этих данных отслеживания, некоторые сайты, такие как The Boston Globe и MIT Technology Review, не позволяют посетителя читать их статьи, если при этом активирован режим приватного просмотра. В большинстве случаев такая блокировка осуществляется через API FileSystem, который отключается при активации режима Incognito. Но недавние изменения исходного кода Chromium показывают, что вскоре браузер будет убеждать сайты в том, что API FileSystem всегда активен.

В результате, когда сайты будут запрашивать использование API, браузер Chrome в приватном режиме просмотра не будет возвращать очевидную ошибку. Вместо этого он создаст виртуальную файловую систему в оперативной памяти. После окончания сеанса приватного просмотра эта виртуальная файловая система будет удалена, так что никакие постоянные записи не будут создаваться.

Как ожидается, данное нововведение будет реализовано в версии Chrome 74. Однако эта мера может оказаться временной, так как Google рассматривает возможность полного отказа от API FileSystem. Компания может полностью отказаться от этого API, если не увидит каких-либо иных его применений, помимо выявления режима приватного просмотра.

Источник: The Verge