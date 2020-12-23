В Днепре установили первую скоростную зарядку для электромобилей YASNO E-mobility мощностью 50 кВт

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Компания YASNO E-объявила, что в Днепре появилась первая скоростная зарядная станция для электромобилей фирменной сети YASNO E-mobility. Зарядку установили на территории паркинга ТРЦ «Караван» (ул. Нижнеднепровская, 17).

Зарядная станция имеет мощность 50 кВт, что позволяет зарядить батарею среднестатистического электромобиля до 80% за 20 минут. Станция способна обеспечить одновременную зарядку двух электромобилей через порты 50 кВт постоянного и 22 кВт переменного тока. Найти зарядку на карте, а также рассчитаться за услугу можно в мобильном приложении YASNO E-mobility. С его помощью можно также узнать, занята ли зарядка в данный момент и условия парковки возле нее, просмотреть историю зарядных сессий и запустить процесс зарядки, не находясь возле станции.

«Количество электромобилей за последний год в Днепропетровской области увеличилось на 32% до почти 2,5 тысяч авто. YASNO как поставщик электроэнергии, газа, решений по энергоэффективности и электромобильности вносит свой вклад в развитие зарядной инфраструктуры для экологичного транспорта. Установка первой в Днепре скоростной зарядной станции YASNO E-mobility позволит существенно сэкономить время владельцев электрокаров. Водителю будет удобно приехать в торговый центр и заниматься шопингом или выпить кофе, пока его авто заряжается. За 20 минут можно пополнить запас хода на 125-140 км пробега (в зависимости от марки авто и режима езды). Это быстро, удобно и экологично», — отметил директор YASNO в Днепропетровской области Юрий Федько.

В целом фирменная сеть YASNO E-mobility насчитывает уже 28 зарядных станций для электромобилей в Киеве, Днепре, Харькове и на трассах в направлениях Одессы, Львова и Полтавы. В развитие сети зарядок YASNO за 3 года инвестировал 34,2 млн грн.

Источник: YASNO