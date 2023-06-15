В ЕС приняли законопроект о регулировании ИИ и запрете систем распознавания лиц

Законодатели Европейского Союза сделали большой шаг к регулированию использования систем искусственного интеллекта, приняв законопроект, известный как Закон об ИИ. Как ожидается, финальная версия документа может быть утверждена примерно в конце этого года.

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Нынешняя редакция Закона об ИИ предусматривает запрет на использование в ЕС биометрических систем, работающих в режиме реального времени, и удаленных биометрических систем, таких как системы сканирования с распознаванием лиц. Также документ запрещает устройства, которые демонстрируют когнитивные поведенческие манипуляции, такие как игрушки с голосовым управлением. Считается, что они поощряют опасное поведение у детей. Вместе с тем будут запрещены технологии, которые классифицируют людей на основе их социально-экономического статуса или личных характеристик.

В то же время подлежат обязательной регистрации в базе данных ЕС технологии, считающиеся «высокорисковыми». К ним относятся системы ИИ для биометрической идентификации и системы, предназначенные для использования правоохранительными органами.

Европейская комиссия впервые предложила Закон об ИИ еще в апреле 2021 года – задолго до стремительного роста популярности генеративных систем ИИ, что привело к росту призывов к регулированию искусственного интеллекта. В прошлом месяце документ получил одобрение профильного комитета Европарламента.

В текущей версии законопроекта содержатся правила для компаний, занимающихся генеративным ИИ, таких как OpenAI. В том числе есть требование раскрывать любой контент, созданный искусственным интеллектом. Эти компании также должны будут гарантировать, что их большие языковые модели не смогут генерировать нелегальный контент. Кроме того, им придется публиковать сводки защищенных авторским правом данных, используемых для обучения их моделей.

До своего утверждения Закон об ИИ еще может претерпеть некоторые изменения. Например, могут быть внесены правки с исключением, которые могут позволить использование распознавания лиц в целях национальной безопасности. Закон об ИИ, скорее всего, пройдет через несколько итераций после нынешнего рассмотрения. Официальные лица ЕС надеются утвердить все детали к концу года.

Источник: Engadget