В ЕС считают, что использующие кнопку Facebook «Мне нравится» сайты несут ответственность за пользовательские данные

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Европейский суд вынес решение, согласно которому веб-сайты, на которых встроена социальная кнопка «Мне нравится», должны получать согласие пользователей на отправку плагином данных в Facebook, независимо от того, нажимают ли они её или нет. Помимо этого, сайты должны предоставлять посетителям основания для сбора и отправки определённой информации.

Решение Суда Европейского союза (CJEU) появилось после того, как группа потребителей из Германии подала в суд на компанию Fashion ID. В исковом заявлении они указали, что компания нарушила закон о защите личных данных, используя кнопку «Мне нравится».

«Когда пользователь переходит на сайт Fashion ID, его персональные данные передаются в Facebook Ireland. Похоже, это происходит без его ведома и независимо от того, является ли он (она) пользователем социальной сети Facebook или нажал на кнопку „Мне нравится“», – говорится в постановлении Европейского суда.

Таким образом, исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что сайты несут ответственность перед Facebook за сбор и передачу данных через соответствующий плагин. Однако они не несут ответственности за то, что соцсеть затем делает с этими данными.

Компании теперь, возможно, придется настроить работу своей кнопки, а сайты, использующие её, будут запрашивать разрешение на передачу пользовательских данных, аналогично тому, как это происходит с файлами cookie.

Источник: Engadget