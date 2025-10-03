Новости Крипто 03.10.2025 comment views icon

Uptober начался: Bitcoin и Ethereum пробивают уровни $121 000 и $4 500

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новин.

“Uptober” почався: Bitcoin та Ethereum пробивають рівні $121 000 та $4 500

Начало октября отметилось традиционным ростом рынка. Вчера вечером биткоин поднялся до $121 000, обновив самый высокий уровень с середины августа. Вслед за ним Ethereum закрепился на отметке $4 500, показав самый сильный результат за последние три недели.

Исторически октябрь, который в криптосообществе называют Uptober, приносит крипторынку лучшие результаты после традиционно слабого сентября. На этот раз сезонный паттерн, похоже, снова работает и предоставляет шансы на дальнейший рост «битка» и «альты». На недельных графиках биткоин прибавил более 10%, а эфир вырос почти на 15%. Общая капитализация рынка поднялась на 1,4%, достигнув $4,2 трлн.

Динаміка біткоїну за останню добу: пробиття рівня $121 000
Источник: Binance

Все монеты из топ-10 также демонстрируют положительную динамику, а больше всего выделяются BNB с суточным скачком более 6% и Solana с более чем 2,5%. Среди альткоинов рекордные результаты за неделю показали Zcash (+148%) и Dash (+64%).

Динаміка ефіру за останню добу: пробиття рівня $4 500
Источник: Binance

Появление бычьего тренда сопровождается еще рядом сигналов: индекс «страха и жадности» подскочил на 15 пунктов в пределах суток, а суточные ликвидации остались умеренными — около $385 млн. На фондовом рынке параллельно растет S&P 500 (+1,5% за неделю), золото поднялось примерно на 3%, тогда как доходность трехмесячных облигаций США опустилась до самого низкого уровня с октября 2022 года — сигнал, что инвесторы ищут убежища и ликвидные альтернативы.

Монети з ТОП-10: позитивна динаміка за останній день /місяць
Данные: CoinGecko

Аналитики выделяют несколько драйверов этого рывка. Во-первых, временный «шатдаун» правительства США, начавшийся 1 октября, усилил неопределенность в фиатных рынках и заставил часть игроков искать хеджи — в том числе цифровые активы. Во-вторых, возобновились притоки в спотовые ETF: за неделю фонды биткоина получили около $2,2 млрд — максимум с середины сентября, а ETF на Ethereum привлекли более $1 млрд впервые с конца августа.

Биткоин по $200 000 до конца года?

Что дальше? CryptoQuant считает, что бычьи условия сохраняются: аналитики назвали уровень $130 000 как место, где краткосрочные трейдеры могут фиксировать прибыль, и допускают потенциальный диапазон $160-200 тыс. в четвертом квартале, если рыночная цена уверенно превысит критические пороги, связанные с реализованной ценой участников. Это не единственный позитивный прогноз: аналитики Tephra Digital считают, что к концу года биткоин достигнет $185 000Представители Swan Bitcoin и фонда Syncracy Capital также трактуют текущую фазу как переход от спекуляций к более стратегическим аллокации капитала. Но риски остаются: рынок чувствителен к макроновостям и денежно-кредитной политике.

Источник: ForkLog

