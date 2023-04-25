В Google Authenticator наконец появилась облачная синхронизация аккаунтов (и новый логотип)

Сервис двухфакторной аутентификации Google Authenticator наконец получил долгожданную функцию синхронизации с учётной записью Google. Таким образом, при настройке нового смартфона пользователю будет достаточно войти в свою учётную запись, после чего Authenticator автоматически синхронизирует данные и будет готов к работе. Тем самым устраняется необходимость ручной настройки и переноса данных. Ранее в случае потери или поломки старого смартфона перенести данные на новое устройство было крайне проблематично.

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Хотя инструмент Authenticator был запущен ещё в 2010 году, в нём до сих пор не было возможности облачной синхронизации. Пользователи на протяжении многих лет просили реализовать такую возможность, что позволило бы облегчить работу с сервисом в случае кражи или потери устройства.

«Поскольку одноразовые коды в Authenticator хранились только на одном устройстве, потеря этого устройства означала, что пользователи потеряли возможность входить в любой сервис, на котором они настроили 2FA с помощью Authenticator. В этом обновлении мы внедряем решение данной проблемы, делая одноразовые коды более надежными, безопасно сохраняя их в учетной записи Google пользователей», — сообщил Кристиан Брэнд из Google.

Чтобы активировать облачную синхронизацию для двухфакторных кодов, нужно установить последнюю версию приложения Authenticator для Android или iOS. На странице поддержки говорится, что «если вы вошли в свою учетную запись Google в Google Authenticator, ваши коды будут автоматически сохранены и восстановлены на любом новом устройстве, которое вы используете».

Однако удобство облачной синхронизации потенциально сопряжено с дополнительным риском. Взломав учётную запись Google, злоумышленники также смогут получить доступ к множеству конфиденциальных учетных записей. Представитель Google уточнил, что синхронизация аккаунта не является обязательной. Так что пользователи сами устанавливают приоритеты – удобство переноса данных или более высокий уровень безопасности.

Новая версия Google Authenticator также сменила логотип. Вместо предыдущего хранилища серого цвета теперь доступна звездочка в цветах Google.

Источник: The Verge