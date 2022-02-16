В Google Диск появились фильтры для уточнения результатов выдачи (как в Gmail)

Google внедряет новые возможности для Workspace, включая Gmail, Google Диск и Google Документы. В 2020 году новые фильтры появились для Gmail, упростив фильтрацию результатов поиска на основе вложений, отправителей или других данных. Теперь поисковик добавляет эти возможности в Диск.

«В ноябре 2021 года мы объявили о бета-тестировании поисковых фильтров на Google Диске, которые облегчают вывод нужных файлов и избавляют от многократных поисков или сортировки нерелевантных результатов. Поисковые фильтры теперь доступны для всех пользователей». Google

Для появления фильтров нужно выполнить поиск в Google Диске. Затем можно отфильтровать элементы по местоположению, типу файла, авторам документа, дате последнего изменения, заголовкам и другим данным.

Ранее Google уже включил функцию фильтрации результатов по минус-словам, когда при добавлении к слову «-» из поиска исключались все содержащие это слово результаты. Например: «-фото». Но новые фильтры позволяют найти нужный файл еще быстрее.

Фильтры будут доступны для всех учетных записей, и в ближайшие 15 дней появятся у всех пользователей в веб-приложении Диск. На Android и iOS остались старые функции поиска.

Обновление Google Диска произошло через день после объявления о редизайне Gmail.