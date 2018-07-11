В Google Pay теперь можно хранить билеты и посадочные талоны, а также осуществлять денежные переводы

В январе этого года компания Google решила объединить различные свои сервисы в рамках единого предложения и запустила Google Pay. Теперь же в приложение добавлены некоторые функции, которых не хватало некоторым пользователям.

Во-первых, приложение Google Pay научилось хранить посадочные талоны и билеты на различные мероприятия. Их можно сохранять из сервисов компаний Ticketmaster или Southwest, чтобы всегда иметь под рукой в своём мобильном устройстве. В дальнейшем перечень поддерживаемых компаний планируется расширить. Уже заявлено о грядущем внедрении поддержки Eventbrite, Singapore Airlines и Vueling. Билеты будут размещаться в том же разделе, где хранятся сведения о картах лояльности и подарочных картах. Распечатывать такие талоны и билеты в таком случае не потребуется.

Во-вторых, благодаря объединению возможностей приложений Google Pay и Pay Send теперь пользователи смогут отправлять деньги друзьям или просить друзей прислать им деньги прямо из приложения Google Pay. Пока что такая возможность доступна только для жителей США, в скором времени также планируется внедрить эту функцию и в Великобритании. Кроме того, при совместном посещении заведений можно разделить оплату счёта между всеми присутствующими (но пока что не более 5 человек). Для этого достаточно в приложении Google Pay выбрать недавнюю оплату и сразу же запросить компенсацию от друзей.

Источник: gsmarena