В Google Photos можно будет вручную помечать лица, редактировать временные отметки и удалять фотографии прямо из альбомов





Ведущий разработчик сервиса Google Photos Дэвид Либ в серии сообщений в Twitter коротко рассказал, какие новшества в скором времени станут доступными пользователям сервиса. Хотя само общение было посвящено сбору отзывов и пожеланий о новых функциях, отвечая на вопросы, он рассказал, чего ожидать от сервиса в будущем.

Во-первых, скоро пользователи смогут вручную помечать лица на фотографиях. Затем в мобильное приложение будет добавлен параметр поиска для недавно добавленных фотографий. Ранее такая функция была доступна только для веб-версии сервиса. Это позволит легко найти и отредактировать любую недавно загруженную фотографию, даже если сам снимок был сделан несколько лет назад. Тем самым удастся обойти типичную сортировку по времени создания фотографии.

В приложение для Android появится возможность редактирования временных отметок. Такая функция уже есть как в веб-версии, так и в версии для iOS. Ещё пользователи смогут проще делиться фотографиями, на которых запечатлены домашние питомцы. В будущем можно будет настроить, чтобы все фотографии с такими животными автоматически добавлялись в партнёрские библиотеки. Наконец, планируется добавить функцию удаления фотографий из своей библиотеки при просмотре альбомов и избранных элементов в общих альбомах.

Точные сроки появления всех указанных новшеств в Google Photos пока не называются.

Источник: gsmarena