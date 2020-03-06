В Google Stadia наконец запускается стриминг игр в разрешении 4K





Компания Google наконец выполняет одно из ключевых обещаний, связанных с её игровым сервисом Stadia, внедряя поддержку стриминга игра в разрешении 4K через интернет. Для использования этой функции потребуется подписка на Stadia Pro и быстрое подключение к интернету. Google указывает необходимую скорость доступа не менее 35 Мбит/с.

До сих пор единственным способом получить доступ к играм в разрешении 4K было использование Chromecast Ultra в связке с телевизором. Но при прямой работе через интернет пользователи должны увидеть заметное повышение качества. Проверить используемое разрешение можно через внутриигровое меню (нужно нажать Shift-Tab или кнопку Stadia на контроллере), где должен отображаться зелёный значок 4K в разделе использования данных.

Поддержка стриминга игр в разрешении 4K была непростой задачей для Stadia. Хотя Google заявляла о возможности передачи игрового процесса в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду, это разрешение не поддерживалось некоторыми ключевыми играми, такими как Redemption 2 и Destiny 2. Кроме того, даже те игры, которые действительно поддерживали такое разрешение, фактически работали в Google Stadia с более низким разрешением по сравнению с нативными 4K-играми на ПК.

Источник: Engadget