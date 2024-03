В HBO опровергли слухи о том, что Педро Паскаль завершил съемки во 2-м сезоне «Одних из нас»

Впервые обновление относительно графика актера опубликовал Дэниел Рихтман, которого издание IGN называет «надежным инсайдером».

Рихтман отметил, что Педро Паскаль завершил работу над сериалом, несмотря на то, что съемки второго сезона будут продолжаться до августа 2024 года. Слухи звучали еще более странно от того, что само производство, как анонсировал шоураннер Крейг Мезин, должно было стартовать только 12 февраля.

В то же время в HBO опровергли информацию, которую Рихтман предоставил относительно Паскаля.

Педро Паскаль исполнил одну из главных ролей в первом сезоне — сурового контрабандиста Джоэла, который сопровождает подростка Элли (Белла Рамзи) в «путешествии» по постапокалиптическим США. Актер стал звездой года по версии сайта IMDb и был отмечен премией SAG Awards 2024 как лучший актер драматического сериала.

Дебютный сезон шоу, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций неустанно били рекорды по просмотрам. Со временем «Одни из нас» достиг звания сериала, смотрели больше всего на HBO за все время, и номинировали на 24 премии «Эмми» (в итоге сериал получил 8 трофеев). О том, что шоу продлили, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу.

HBO также представила новую команду режиссеров, которая присоединилась ко второму сезону «Одних из нас» — во главе с Марком Майлодом, который работал над «Наследниками» и «Игрой престолов». Крейг Мезин и Нил Дракман по-прежнему являются шоураннерами и исполнительными продюсерами шоу.

Англійська для IT. В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами. Дійзнайтеся більше

Продолжение будет адаптировать вторую игру серии The Last of Us Part 2, а действие будет разворачиваться после травматических событий в больнице Санта-Барбары. Здесь также появится персонаж Эбби, которую сыграет Кейтлин Дивер («Образование», «Никто тебя не спасет»).

В HBO также сообщили, что второй сезон «The Last of Us»выйдет не раньше 2025 года.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!