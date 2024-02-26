«Я немного пьян»: Педро Паскаль напился и прослезился на SAG Awards 2024, потому что не думал что победит

Паскаль получил награду как лучший актер драматического сериала благодаря роли Джоэла в «The Last of Us», однако говорит, что совсем не рассчитывал на победу, и поэтому — выпил лишнего перед началом церемонии.

В целом 30-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров, которая состоялась в эту субботу и впервые транслировалась на Netflix, отметилась триумфом «Оппенгеймера» — фильм Кристофера Нолана отметили за лучший актерский состав. Киллиан Мерфи получил отдельную награду как лучший актер, а Роберт Дауни-младший — за роль второго плана.

Драма о создателе атомной бомбы Дж. Роберте Оппенгеймере стала неожиданным кассовым хитом прошлого лета (в настоящее время лента собрала $985 млн во всем мире) и считается фаворитом премии «Оскар», которая стартует в следующем месяце.

Последний сезон «Наследников» от HBO отметили за лучший актерский состав драматического сериала, тогда как «Медведь» FX — за лучший актерский состав комедийного сериала.

Звезда «Короны» Элизабет Дебики получила награду как лучшая актриса драматического сериала, тогда как соответствующую мужскую награду предоставили Педро Паскалю. Актер, как оказалось, не ожидал победы, и выпил перед началом церемонии, о чем признался уже в речи:

«Я немного пьян. Думал, что могу напиться».

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Стивен Юн и Али Вонг, которые сыграли в «Грызне» от Netflix, получили награды, как лучшие актеры мини-сериала. А Лили Гладстон, которая также претендует на «Оскар», получила звание лучшей актрисы за роль в «Убийцах цветочной луны» и вошла в историю, как первая представительница американского коренного населения, получившая подобную награду.

Полный перечень победителей SAG Awards 2024

Лучший актерский состав фильма — «Оппенгеймер»

Лучшая мужская роль — Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль — Лили Гладстон, «Убийцы цветочной луны»

Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль второго плана — Да’Вайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучший актерский состав драматического сериала — «Наследники»

Лучший актерский состав комедийного сериала — « Медведь»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Педро Паскаль, «Одни из нас»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Элизабет Дебики, «Корона»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт, « Медведь»

Лучшая женская роль в комедийном сериале — Айо Эдебири, « Медведь»

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале — Стивен Юн, « Грызня»

Лучшая женская роль в драматическом сериале — Али Вонг, « Грызня»

Лучший каскадерский ансамбль в телесериале — «Одни из нас»

Лучший каскадерский ансамбль в кино — «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

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