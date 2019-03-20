В Хмельницкой области заработала вторая по мощности солнечная электростанция в Украине

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В Хмельницкой области введена в эксплуатацию солнечная электростанция «Каменец-Подольская» мощностью более 63 МВт. Её инвесторами на паритетной основе выступили группа ICU и инвестиционный фонд VR Capital Group, вложив в проект $55 млн. Станцию ​​введено в эксплуатацию компанией «Подольскэнерго».

Пиковая мощность станции, которая уже начала отпускать электроэнергию в сеть, составляет 63,8 МВт, что делает её второй в стране по мощности. При этом ежегодное производство электроэнергии составит 68,2 ГВтч, что позволит обеспечить электроэнергией треть из 13 тыс. домохозяйств в Каменец-Подольском, говорится в сообщении ICU. Отмечается также, что производство экологически чистой электроэнергии станцией «Каменец-Подольская» позволит обеспечить сокращение выбросов углекислого газа на 67 тыс. тонн ежегодно.

Как передает пресс-служба компании, ссылаясь на информацию управляющего партнера ICU Макара Пасенюка, это первый из трех совместных с VR Capital Group проектов в области альтернативной энергетики.

«В ближайшее время планируется запуск нашей второй солнечной электростанции мощностью 35 МВт, которая расположена в Херсонской области. Также на начальной стадии строительства — несколько средних по размерам СЭС в Николаевской области», — сообщает пресс-служба, ссылаясь на слова Пасенюка.

Источник: УНІАН