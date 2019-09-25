В IKEA Place теперь можно виртуально обставить комнату целой коллекцией мебели





Приложение дополненной реальности IKEA Place, вышедшее почти два года назад, помогает потенциальным покупателям виртуально «примерить» мебель шведского производителя в квартире перед покупкой. Однако до этого момента они были ограничены в использовании только одного предмета за раз, что по сути бесполезно, если вы хотите обставить мебелью всю комнату, квартиру или дом. Последнее обновление программы позволяет размещать сразу несколько элементов интерьера, независимо от того, выбрана ли мебель вручную или является частью определённой коллекции. Теперь вы точно узнаете, подходит ли это кресло и лампа к вашей гостиной.

IKEA Place 4.1.0 позволяет создавать профили со списком желаемых продуктов, которые вы опробовали в дополненной реальности. Появилась и персональная лента с предложениями новых поступлений и коллекций, если вы не знаете, с чего начать. Наконец, владельцы умной колонки IKEA Symfonisk обнаружат «пасхальное яйцо», разместив её в комнате.

Обновление IKEA Place пока доступно пользователям iOS-устройств. На Android версия приложения с возможностью одновременно смотреть коллекцию IKEA появиться в ближайшее время.

Источник: Engadget