В Киеве видеофиксация нарушений ПДД должна заработать уже до конца весны, но на первых порах камер будет немного

Буквально на днях Нацполиция сообщала, что запуск автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах, которая ознаменует возвращение так называемых писем счастья (заказных писем с протоколами и штрафами за нарушения ПДД) уже не за горами. Сразу было понятно, что изначально система заработает в столице, а затем постепенно охватит другие украинские города. Конкретная дата запуска фотофиксации по-прежнему неизвестна, но в КГГА обещают, что столичные водители ощутят на себя негативные финансовые последствия скоростной езды уже в конце весны.

В свежем выпуске программы «ДжеДАЇ», выходящей на телеканале «2+2», заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян рассказал, что фотофиксация уже работает на улице Елены Телиги, где установлена соответствующая камера. Еще пять таких камер по Киеву должны установить до конца весны, а к концу лета по всей столице должно быть установлено в общей сложности 15 камер, которые будут обеспечивать фото- и видеофиксацию нарушений ПДД на дорогах Киева.

В сюжете «ДжеДАЇ» говорится, что в ближайшие три месяца в крупных городах будут созданы специальные ситуационные центры. За это время органы исполнительной власти на местах должны за свой счет закупить необходимое оборудование. В будущем затраты обещают компенсировать из государственного бюджета, а штрафы обеспечат дополнительные поступления в городской бюджет. Так, напомним, сейчас за превышение скорости более чем на 20 км/ч свыше дозволенной действует штраф 255 грн, за превышение более чем на 50 км/ч – 510 грн. Распределяться штрафы за превышения скорости будут по следующей схеме: 50% будут поступать в общий фонд Госбюджета, 30% – владельцам дорог, и 20% – МВД и Нацполиции.

Устанавливать камеры будут, как сообщается, в потенциально опасных местах. Выбирать места будут местные власти, исходя из предоставленных управлениями патрульной полиции данных об аварийно-опасных участках дорог и местах концентрации ДТП.

Сообщается, что за три года система должна распространиться на крупные города Украины.

Источник: ДжеДАІ