В Києві з’явилися перші гібридні маршрутки Volvo 7700 Hybrid (це 10-річні екземпляри з Люксембургу), вони курсують по маршруту №150





Поки Київ тільки збирається закупити в найближчі два роки перші електробуси для маршрутів громадського транспорту, приватний перевізник вже вивів на столичні дороги гібридні автобуси Volvo 7700 Hybrid. Зокрема, на маршруті №150 «Індустріальний шляхопровід – вул. Милославська» вже курсують одразу 13 екземплярів такого транспорту.

З недавнього часу там змінився перевізник і нова компанія вирішила обрати не вітчізняні маршрутки, а більш екологічні дизель-електричні моделі Volvo 7700 Hybrid. Нові екземпляри були б занадто дорогими, тому перевізник придбав вживані автобуси, що експлуатувалися в Люксембурзі.

Як пише користувач Facebook Антон Гаген, которому вже довелося скористуватися послугами нових гібридів, автобуси в гарному стані, як для громадського транспорту, якому більше 10 років. Його враження в цілому такі:

«1. Автобус в дуже хорошому стані – якби не потерті сидіння, то і не скажеш, що йому 11-12 років. По м’якості ходу це взагалі на голову вище за МАЗи Київпастрансу. 2. В салоні наче як і є кондиціонер, але навіть при десятку людей в салоні він мало допомагає: душнувато. Що буде, якщо салон буде забитий – не хочеться й думати. 3. На стиль водіння габарити автобуса не вплинули – тут і гонки з тролейбусами, і зупинка в 2 ряду, і багато інших гріхів. 4. Цікаво було спостерігати за роботою гібридної системи та роботизованої коробки I-Shift. Двигун вимикався далеко не на кожній зупинці, але коли це ставалося, то електродвигун розганяв автобус в межах першої передачі і далі вмикався дизель. Загалом роботизована коробка створює відчуття, наче в автобуса механіка, що дивно сприймається, коли розгон починався в електродвигуна) 5. Тариф – 10 грн. Загалом норм, особливо на фоні того, що коротенька 442 з Еталонами і Рутами бере ці самі 10 грн. 6. Пасажиропотік сьогодні дуже слабенький, до 10 осіб в салоні автобусів, інтервал візуально – хвилин 20.»

Зазначимо, що в онлайн-сервісах, що спеціалізуються на продажах та купівлі транспорту, гібридний автобус Volvo 7700 Hybrid 2011 року випуску коштує близько $50 тис. / 1,35 млн грн.

Джерело: Hmarochos