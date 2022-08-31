В Китае предлагают использовать ИИ и беспилотные машины для 3D-печати 180-метровой гидроэлектростанции.

Группа исследователей намерена вывести строительство на новый уровень, используя для этого технологии искусственного интеллекта и 3D-печати. В случае успеха, построить плотину гидроэлектростанции таким образом будет быстрее и дешевле, чем с человеческим трудом.

Исследователи из Пекинского университета Цинхуа обнародовали планы по строительству плотины высотой около 180 метров с использованием методов 3D-печати. Это может быть самая большая структура, созданная с помощью 3D-печати и искусственного интеллекта. Хотя это может зависеть от определения «3D-печати».

Строители уже научились экономить время и деньги, строя дома при помощи больших 3D-принтеров, которые создавать необходимые слои бетона. В прошлом году для 3D-печати металлического моста в Нидерландах использовалось роботизированное аддитивное производство проволоки и дуги. Однако предложение Университета Цинхуа не использует подобных методов.

Исследователи хотят завершить строящуюся в настоящее время 180-метровую гидроэлектростанцию ​​Yangqu на тибетском участке реки Хуанхэ, используя множество управляемых ИИ роботов, экскаваторов, грузовиков, бульдозеров, асфальтоукладчиков и других машин. В сочетании с автоматизированной системой планирования, исследователи называют систему единым массивным 3D-принтером.

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По задумке исследователей, люди не будут принимать непосредственное участие в строительстве плотины. ИИ будет нарезать 3D-модель проекта на слои, а затем последовательно назначать сооружение каждого слоя беспилотным машинам. ИИ будет автоматически планировать сбор материалов, маршруты движения и размещение объектов. Он также может анализировать вибрации для определения качества строительства. Люди будут добывать только насыпные породы.

Помимо преимуществ в скорости и стоимости строительства, машины имеют и другие преимущества. Они могут лучше противостоять опасностям, таким как низкий уровень кислорода, работать круглосуточно, не подвержены человеческим ошибкам. Хотя у такого подхода есть и большой недостаток – потенциальная потеря большого количества рабочих мест, обычно использующихся при строительстве такого масштабного объекта.

Плотину планируется завершить в 2024 году, и она будет вырабатывать почти 5 млрд кВт·ч электроэнергии в провинцию Хэнань.

Источник: techspot