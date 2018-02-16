В новых драйверах для процессоров Intel появилось автоматическое управление настройками графики

Компания Intel внедрила новую функцию в драйвера для своих процессоров с интегрированными графическими ядрами. Теперь на компьютерных системах с такими чипами будет осуществляться автоматическая настройка качества графики в играх.

Новая функция сходна с возможностями, предлагаемыми NVIDIA GeForce Experience. Это приложение предназначено для автоматического выбора параметров графики в играх на основании имеющейся в наличии системных ресурсов (в первую очередь, графических) для обеспечения наиболее комфортной игры на ноутбуках и компьютерах. В то же время новое решение от Intel больше ориентировано на владельцев ноутбуков, которые изначально не предусмотрены для запуска требовательных игр. Новое ПО Intel совместимо с процессорами семейства Skylake и более новыми чипами. В том числе поддерживаются процессоры серии Kaby Lake G, в которых применяется графическая подсистема AMD Radeon Vega.

Новая версия драйверов Intel для процессоров с интегрированной графикой доступна на официальном сайте компании.

Источник: The Verge